CNN: Уроженка Израиля может стать новым советником Трампа по нацбезопасности 1 3.03.2018, 19:57

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Сафра Кац

ФОто: BIN.ua

Агентство утверждает, что Макмастер может покинуть свой пост еще до конца месяца

Сафра Кац, уроженка Израиля, топ-менеджер компании Oracle (одного из крупнейших производителей программного обеспечения) и одна из самых влиятельных женщин в мире, может стать новым советником по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, пишет сайт «Вести. Израиль по-русски».

Как утверждает агентство CNN, занимающий эту должность генерал Герберт Макмастер может покинуть свой пост еще до конца марта текущего года, то есть меньше, чем через месяц.

Помимо Сафры Кац кандидатами на место генерала Макмастера называют вице-президента компании Ford Стивена Бигана, в прошлом входившего в команду госсекретаря США Кондолизы Райс, и бывшего посла США в ООН Джона Болтона.

57-летняя Сафра Кац родилась в Холоне и росла в Реховоте. В шестилетнем возрасте она вместе с родителями переехала в Соединенные Штаты. Ее отец, профессор физики, решил продолжить работу и научные исследования в университете Массачусетса. Мать Сафры, переживавшая Холокост, скончалась.

Кац закончила университет Пенсильвании, получив степень доктора юриспруденции, а до этого получила степень бакалавра в Уортонской школе

бизнеса того же университета. Работает в компании Oracle с 1999 года, с 2001 года входит в совет директоров. Занимала в компании разные посты - от финансового директора до президента. С мая 2008 года — административный директор банка HSBC. В 2012 году заключила для Oracle 10 сделок общей стоимостью порядка 5 млрд. долларо. С сентября 2014 года, после ухода Ларри Эллисона, — генеральный директор, член совета директоров и со-директор корпорации Oracle.

В 2009 году журнал Fortune поставил Кац на 12-е место в списке самых влиятельных женщин в бизнесе, а журнал Forbes поместил ее на 16-е место в списке самых влиятельных женщин в мире. В 2016 году в рейтинге Bloomberg Pay Index стала самым высокооплачиваемым топ-менеджером женского пола в США заработав за 2015 год около 56,9 миллионов долларов.

В декабре 2016 года присутствовала на недавней встрече Дональда Трампа с лидерами ИТ-отрасли, которую также посетили гендиректоры Apple, Amazon, Google, Microsoft, Cisco, IBM и Intel. Перед встречей в интервью изданию она заявила Washington Post: "Я собираюсь сказать избранному президенту, что мы с ним, мы рядом, чтобы помочь любым способом, каким сможем. Если он сумеет реформировать налогообложение, смягчить регулировки и добиться лучших торговых соглашений, ИТ-сообщество США станет сильнее и конкурентоспособнее, чем когда-либо".

Сафра Кац замужем за футбольным тренером Галем Тирошем, выходцем одного из израильских кибуцев. Пара познакомилась в США. У Сафры и Галя двое детей, оба говорят на иврите. Семья регулярно посещает Израиль.