«Белпочта» будет брать деньги за хранение международных посылок 7 3.03.2018, 20:07

2,208

Ранее подобные тарифы были введены на внутриреспубликанские заказные отправления.

Об этом пишет tut.by.

Кроме того, плата будет взиматься за заявление, которое придется писать белорусам, если информация на международном почтовом отправлении не сходятся с данными на документе, удостоверяющем личность.

Так, начиная с 8-го календарного дня хранения одного международного заказного отправления придется платить 36 копеек за мелкие пакеты, письма с объявленной ценностью, бандероли, посылки, мешки «М» и отправления международной ускоренной почты.

Эти тарифы и правила действуют как для физлиц, так и для ИП и юрлиц — 36 копеек с учетом НДС.

К примеру, одному из наших читателей пришлось заплатить 4,32 рубля за 12-дневное хранение посылки из китайского интернет-магазина стоимостью в 2 рубля.

Ранее белорусам нужно было платить 36 копеек за хранение свыше 7 календарных дней в отделениях почтовой связи внутриреспубликанских почтовых отправлений (посылок, мелких пакетов с объявленной ценностью, писем с объявленной ценностью, отправлений ускоренной почты). При этом плата за хранение отправлений «до востребования» по Беларуси не взимается.

Кроме того, плата будет взиматься за заявление, которое придется заполнять белорусам «при выявлении несоответствий при вручении международных почтовых отправлений».

— С целью сокращения сроков обработки входящих международных почтовых отправлений и руководствуясь ст. 147 Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования убедительно просим указывать адресные данные получателя — фамилию, имя, отчество (при наличии), согласно документу удостоверяющему личность. При выявлении несоответствий при вручении МПО получатель должен будет заполнить заявление (об уточнении/ исправлении Ф.И.О), за которое будет взиматься дополнительная плата, — уточнили в «Белпочта».