Смотрю на Путина, а слышу Хрущева 7 Николай Травкин

3.03.2018, 20:24

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Как в молодость вернулся!

1 марта был Международный день кошек. Жена по этому поводу подарила нашему британцу-Матвею мышку, пропитанную мятой, и он с ней на диване забавлялся. А я сижу рядом, жду Послания.

Что только кот с этой мышкой не выделывает! Выгибается весь, по дивану катается, урчит, глаза поволокой покрылись. По всему видать — галлюцинирует.

Тут Путин выступать начал и минут через 5 чувствую, что меня тоже накрывает!

Как в молодость вернулся! Смотрю на Путина, а слышу то Хрущёва, то Брежнева.

Валовой продукт в 1,5 раза увеличить; производительность труда настроить в темп «догнать и перегнать»; жилья увеличить с 80 до 120 млн. кв. метров в год и всем желающим раздавать через дешёвую ипотеку.

В подсознании только мелькнуло, ах, жаль, что не доживу до этих счастливых времён, а Брежнев тут из телевизора голосом Путина и говорит, что продолжительность жизни будет увеличена до 80 лет.

И, главное, не на отдалённое будущее задачи ставит, а на следующие 6 лет. А мне на другой день после выборов 72 стукнет. Значит укладываюсь я удачно в обозначенные параметры. Через 6 лет мне 78, а у него снова выборы и опять, наверно, средний срок он повелит продлить ещё, ну, годков до 86.

Красота, а не жизнь! Мечты сбываются, как говорит Лёша Миллер из Газпрома, проверяя движение средств на своих оффшорных счетах.

А в это время Путин ещё раз подчёркивает: «Что должно быть приоритетом для нас? Повторю: считаю главным, ключевым фактором развития благополучие людей, достаток в российских семьях.»

При этих словах гляжу у Матвея пелена с глаз начала сползать, наверное мята выветрилась и перестала действовать. Да и меня помаленьку отпускать стало.

Подленькая мысль появилась, мол, ах, какие горизонты рисовало нам руководство в годы развитого социализма. Пальчики оближешь, а что получилось?

Хотя, с другой стороны — история известная , это суки заокеанские не дали нам коммунизм достроить!

Тут Владимир Владимирович как будто в голову мне заглянул, мысль эту прочитал и перешёл к разъяснению, почему в этот раз никто нас не остановит на дороге к процветанию.

Сразу стало понятно, что мы пойдём другим путём! Мы сначала полностью нейтрализуем противника, а уж потом, когда никто не осмелиться нам гадить, беспрепятственно двинемся к счастью.

Нейтрализация будет произведена с помощью ракет, которые никаким ПРО остановить нельзя! Потому что у них, во первых, скорость — хрен догонишь и, во вторых, траектория полёта непредсказуемая! А раз неизвестно, где она пролетать будет, то как же её собьёшь? Невозможно.

Короче, на месте Трампа я бы к утру капитулировал. Грубить перестал, санкции отменил и даже необходимые контрибуции выплатил за вред ими нанесённый. И бумагу бы подписал, что более никогда, ни-ко-г-да!!!, вмешиваться в наши дела не будут.

Возвращаемся в 2-ух полярный мир. С одной стороны океана Америка рулит, а с другой Путин что угодно делает.

Но этого же мало! Это только круглые дураки, обладая таким чудо-оружием, будут заставлять своих дорогих подданных горбатиться для «обеспечения качества жизни и благосостояния необходимого нам уровня.»

Надо идти дальше! И смелее!

Войну развязывать не нужно, всё-таки имидж самой миролюбивой державы дорогого стоит, надо его беречь.

Просто размещаем над Америкой пяточек ракет с ядерными боеголовками и «с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полёта» и пускай там кружат, у них же пребывание в полёте тоже неограниченное по времени.

Ежели америкосы не тупые (вопреки уверениям покойного сатирика), то быстренько начнут отправлять нам в знак дружбы и в качестве подарков разные полезные бытовые технические вещи и продукты питания. Как гуманитарную помощь после того, как мы с ними в прошлый раз «холодно» повоевали. Уровень и качество жизни наш с ихним будет таким образом быстро выравниваться.

Ну, а ежели прав был покойный сатирик, то вдобавок направляем к ним это засекреченное красномордое чудище, про которое Путин говорил, что «он идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию.»

Образумятся, даже грузить будут и отправлять своими самолётами. А нашу авиацию можно использовать исключительно для доставки муки из Аргентины.

В общем, на этот раз мы не должны свой шанс профукать. И мы сделаем это, да?!? Да!

Но надо сделать это всё по-быстрому, пока мир после Послания не очухался. А то придут в себя, да изобретут какую нибудь защиту от наших ракет. И что ж тогда? Опять деньги на ветер, опять перестройка, опять всё сначала?

P.S. Кстати, Матвей ракетно-ядерную часть досматривать не стал, ушёл в другую комнату.

-Дураки вы, -сказал, -уеду я от вас на родину, в Британию. Чую, что скоро тут снова котов начнут душить, уж очень те, что в зале хлопают, напоминают мне одного с балалайкой, который в прошлом веке перед профессорами плясал и глазик грозился буржую выколоть.

Николай Травкин, «Эхо Москвы»