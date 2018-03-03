Канадский университет ищет преподавателя магии 1 3.03.2018, 20:18

1,168

Фото: darzel

Обучение магии будет проводиться на отдельной кафедре.

Среди требований к специалистам по чародейским наукам числятся докторская степень, а также общительность и готовность к командировкам. Учёные из других университетов подтверждают, что магия сейчас — популярная научная дисциплина, но интернет не может перестать издеваться, пишет medialeaks.ru.

Карлтонский университет в Канаде опубликовал на своём сайте вакансию преподавателя и исследователя магии. Согласно ей, магия — развивающаяся область знаний, а исследования носят междисциплинарный характер и включают в себя психологию, историю, литературу, массовую коммуникацию, интернет и теологию. Обучение магии будет проводиться на отдельной кафедре Магических исследований факультета Искусств и социальных наук, названной в честь канадского медиамагната Аллана Слейта, начинавшего свою карьеру в качестве гастролирующего мага. Семья Слейта вложила в новую кафедру примерно полтора миллиона долларов.

От кандидата на должность преподавателя магии требуются докторская степень в сфере социальных наук или искусства, опыт исследований и преподавания, умение работать в рамках сразу нескольких научных дисциплин, а также приверженность профессии. Контракт с успешным кандидатом будет заключён на пять лет. Очевидно, у университетского мага будет право взять отпуск или больничный, в отличие от няни-гувернантки из Орла, чья работа, судя по опубликованной вакансии, будет больше напоминать рабство.

Издание Vice расспросило учёных о том, как они относятся к нововведению Карлтонского университета. Катерина Тосенбергер, профессор кафедры английской литературы в университете Виннипег, рассказала, что магия — довольно популярная тема для исследований. Она объяснила, что под колдовскими науками могут рассматриваться разные области — от экзорцизма, который, кстати, уже изучают в Англии и Нидерландах, до магических трюков, исполняемых на сцене. В то же время, заявляет Сабина Маглиокко из университета Британской Колумбии, антропологи изучают роль магии и магического мышления в мировоззрении цивилизаций по всему миру.