«Нетунеядец» Андрей Вабищевич вновь доказал свою правоту в суде 1 3.03.2018, 20:31

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Андрей Вабищевич

Пинчанин добивается наказания оговорившего его милиционера.

Напомним, в конце марта 2017 года, когда по стране прокатились выступления «недармоедов 2.0», пинчанин Андрей Вабищевич был задержан у входа в магазин на подступах к площади Ленина, на которой в столице Полесья проходила акция, пишет «Медиа-Полесье».

Через несколько часов Андрея отпустили, а через пару дней обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Пинчанин смог в суде доказать свою невиновность и вскоре сам подал гражданский иск о возмещении вреда, причинённого неправомерными действиями сотрудников Пинского ГОВД, и выиграл его.

Кроме того, Андрей Вабищевич решил привлечь к ответственности милиционера, который задерживал его и давал показания против него в суде:

- В прошлом году я подал заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении старшего участкового инспектора Пинского ГОВД Александра Побережного по факту дачи им суду, при рассмотрении моего гражданского дела, заведомо ложного свидетельского показания.

Заявление было перенаправлено в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета для рассмотрения по существу. В Пинский МРОСК пинчанин дополнительно направил объяснение к заявлению, в котором просил рассмотреть вопрос о привлечении этого участкового к уголовной ответственности за самоуправство.

После проведённой проверки, в январе 2018 года, сотрудник СК вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях участкового состава преступления.

- Прочитав постановление, я обнаружил, что следователь проверял несуществующее событие – рассказывает Андрей. Дело в том, что, по моему мнению, участковый лжесвидетельствовал в суде 27 октября 2017 года, а проверка проводилась по дате 30 октября 2017 года. Вопрос о самоуправных действиях милиционера вообще не рассматривался.

- Лжесвидетельство правоохранителя легко доказать, изучив материалы административного и гражданского дела, в которых мы были фигурантами, – утверждает Андрей Вабищевич, - но они не были истребованы для изучения.

Пинчанин посчитал, что проверка была не всесторонне полной и объективной, и обжаловал постановление следователя в суде.

3 марта Суд Пинского района и города Пинска решил отменить постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и провести дополнительную проверку по материалу.

- Хочу поблагодарить судью за принятое справедливое решение, – радуется итогу судебного заседания пинчанин, - а также горожан, которые пришли поддержать меня в суде, и руководителя ОО «Правовая помощь населению» Олега Волчека за оказанную юридическую помощь.

Постановление суда вступило в законную силу, но может быть обжаловано или опротестовано прокуратурой в течение 10 суток.