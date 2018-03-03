«Вместо двух часов на маршрутке - 16 часов на попутке» 10 3.03.2018, 20:42

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Как транспортный коллапс повлиял на простых белорусов.

Жанна Окенчиц из деревни Круглое Слуцкого района рассказала, каким «безопасным» стал для её дочери-студентки путь из Минска в родную деревню. Вместо двух часов на маршрутке она потратила 16 часов, добираясь на попутке, пригородном автобусе и пешком, пишет «Слуцкий курьер».

«Примерно в четыре часа дня дочь пришла в Минске на автовокзал. Билетов на автобус до Слуцка не было, по словам сотрудников автовокзала, в Слуцке не набрали пассажиров и автобусы в рейс не пошли.

Дочка через интернет нашла группу «Попутчики Слуцк-Минск», в 16.40 водитель на легковом авто подобрал её на «Институте культуры».

Дочь сообщила мне по телефону номер машины, я всю дорогу ей звонила, узнавала, где едет, чтобы хоть как-то подстраховаться и полтора часа была в жутком напряжении.

В 18.40 дочь добралась до Слуцка, где её встретил отец. Автобус на Сороги уже ушёл, поэтому ночевали у знакомых, чтобы утром сеcть на автобус.

Сегодня в 6.35 утра муж с дочерью на остановке «Стоматология» сели в автобус «Слуцк — Сороги». Водителя попросили продать билет до остановки Кучино (раньше автобус там всегда останавливался). Водитель сказал, что такой остановки нет. Он может продать только до остановки Новый Гутков (от Кучино это еще плюс пять-семь километров) или до остановки Калита, это не доезжая до Кучино километр. Но, если выйти в Калите, то пешком придется идти дольше.

Пришлось купить до Нового Гуткова. Билет стоит 2 рубля 72 копейки.

Проезжая мимо Кучино, попросили водителя остановить, потому что здесь самая короткая дорога до Круглого — 4,5 км. И он остановился! Значит остановка всё-таки есть!

Я позвонила на вокзал, чтобы узнать — действительно ли нельзя было у водителя купить билет до Кучино? Мне ответили, что можно и стоит он дешевле — 2 рубля 42 копейки. Что это? Способ заработать больше на наших копейках?

Вчера был сильный снегопад, как пишут — «оранжевый» уровень опасности. Дорогу замело. Муж с дочерью добрались до дома только в девятом часу.

Дорога, которая на маршрутке Минск-Любань занимала два часа, теперь растянулась до 16 часов!

Сейчас решаем обратную задачу — как дочери завтра добраться в Минск? Когда были маршрутки — проблем не было: машина забирала в 300 метрах от дома, на перекрёстке. Могла студентке своей и еду в сумке положить, а теперь — разве дотащить по нечищенной дороге почти пять километров до автобуса?

Вот такая реальная жизнь".