Египет передаст Саудовской Аравии два острова 3.03.2018, 20:55

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Фото: timep.org

Договор о демаркации морской границы был подписан в Каире год назад.

Комитет по конституционным и законодательным делам парламента Египта большинством голосов одобрил передачу Саудовской Аравии двух спорных островов Тиран и Санафир в Красном море. Об этом сообщает информационный портал Al-Youm al-Sabia, пишет haqqin.az.

Теперь вопрос будет вынесен на общее голосование депутатов.

Договор о демаркации морской границы между Египтом и королевством был подписан в Каире год назад. По закону парламент должен его ратифицировать. Законодательный орган Саудовской Аравии утвердил договор быстро, но в Египте передача островов соседнему государству вызвала жаркие дебаты, спровоцировав акции протеста и череду судебных слушаний в разных инстанциях.

Между тем, как ранее заявили в правительстве Египта, даже в случае передачи суверенитета над островами Эр-Рияду Каир сохранит за собой административный контроль над островами.

До сих пор вопрос об исторической принадлежности этих необитаемых островов так до конца и не прояснен: в разные годы управление островами неоднократно переходило от одной страны к другой.

Эр-Рияд уже предупредил, что в случае отказа парламента ратифицировать договор королевство подаст иск на Каир в международный суд.