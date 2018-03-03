Россельхознадзор сделал новое заявление по белорусской «молочке» 3 3.03.2018, 21:02

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Получатели белорусского сырья заподозрены в производстве фальсификата.

Россельхознадзор просит проверить получателей белорусского сырья — в ведомстве подозревают, что они могут быть причастны к производству фальсификата. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора, пишет tut.by.

«Россельхознадзор направит в компетентные органы список российских трейдеров и получателей белорусского сырья, которые, по мнению ведомства, могут быть причастны к производству на территории России фальсифицированной молочной продукции при использовании некачественного белорусского молочного сырья», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поскольку проследить за поступающей из Беларуси продукцией невозможно, то необходимо проверить российских трейдеров и получателей такого сырья.

В Россельхознадзоре также заявили о причастности Беларуси к нелегальным поставкам в Россию из Казахстана и Кыргызстана.

«Служба также проанализировала нелегальные поставки продукции из Кыргызстана и Казахстана и пришла к выводу, что все они связаны с поставками различной продукции из Беларуси», — отметили в российском ведомстве.

Напомним, Россия решила ввести запрет на поставку из Беларуси молочного сырья «в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию». С резкой критикой решения Москвы выступила ЕЭК, заявив, что у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны. В ответ на это Россельхознадзор обвинил Беларусь в поставке санкционной продукции и фальсификата — в том числе и «сырного продукта».