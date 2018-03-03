На избирателей в Италии обрушилась волна фейков и дезинформации 2 3.03.2018, 21:20

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Завтра в Италии пройдут парламентские выборы.

Опросы сулят победу правоцентристскому блоку 81-летнего экс-премьера Сильвио Берлускони. Возглавить правительство ветеран не сможет, поскольку на нем висит вынесенный четыре года назад приговор по обвинению в неуплате налогов, однако его уже называют будущим серым кардиналом, сообщает bbc.com.

Крупнейшей одиночной партией по числу поданных за нее голосов, вероятно, станет популистское движеним "Пять звезд", основатель которого, комик Беппе Грилло, в свое время сказал, что его единственная цель - громко заявить, что все политики свиньи.

В центре предвыборных дискуссий, как и следовало ожидать, находился вопрос об иммиграции.

Эксперты оценивают реалистичность раздаваемых партиями социально-экономических обещаний.

Все обычно и привычно. Новизна нынешних выборов состоит в небывалых масштабах использования вымышленных новостей и ложных обвинений, распространяемых в соцсетях.

Выдумки и опровержения

В ноябре прошлого года бывший коммунист, а ныне видный деятель входящей в коалицию Берлускони партии "Лига Севера" Маттео Сальвини и ряд его коллег распространили в своих аккаунтах сообщение о том, что проживающая в городе Падуя на северо-востоке Италии девятилетняя мусульманская девочка была выдана родственниками замуж за 35-летнего мужчину и в результате его действий попала в больницу.

Новость стала сенсацией. Множество людей с негодованием вопрошали, как подобное возможно в современной цивилизованной стране.

После официального опровержения корпуса карабинеров Сальвини признал, что ошибся, и удалил информацию

В феврале 2018 года члены "Движения пять звезд" заполнили интернет постами о некоем совместном опросе Би-би-си, Spiegel и ливанского издания Daily Star, согласно которому их партию якобы поддерживают 48% избирателей.

Упомянутые СМИ такого опроса не проводили, а остальные социологические исследования сулят "Пяти звездам" 28-29% голосов.

Итальянская пресса отметила, что распространенный от имени зарубежных изданий текст содержал неправильные названия местных партий и грамматические ошибки.

Министра по связям с парламентом в нынешнем левоцентристском правительстве Елену Боски в ноябре прошлого года обвинили в том, что она участвовала в похоронах известного босса "Коза ностры" Тото Риины по прозвищу "Зверь".

В Сети появилось фото Боски в окружении людей на кладбище с подписью: "Гляньте-ка, кто решил сказать последнее "прости" Тото Риине!".

На самом деле, все происходило не в ноябре 2017-го, а в июле 2016 года, и хоронили не Риину, а нигерийца, ставшего жертвой расистского нападения.

При этом сама Боски обвинила в провокации против нее движение "Пять звезд", хотя доказательств этому нет.

В июле 2016 года в "Фейсбуке" появилось сообщение от имени вымышленного СМИ, будто сестра спикера нижней палаты итальянского парламента Лауры Болдрини сдает иммигрантам 340 квартир.

Как выяснилось, это также не соответствовало действительности, и на фото в "Фейсбуке" фигурировала не сестра Болдрини, а актриса Кристин Риттер.

Что делать?

"Стоп фальшивым новостям, ненависти и лжи! Время сказать: хватит, хватит, хватит!" - написала в "Фейсбуке" Елена Боски.

Экс-премьер Маттео Ренци в интервью New York Times заявил, что как-то решать проблему должен менеджмент социальных сетей и от этого зависит будущее демократии.

В октябре прошлого года Лаура Болдрини с группой политиков основали проект по обучению старшеклассников, как распознавать фейковые новости.

В январе итальянское правительство создало интернет-портал, на котором недовольные граждане могут жаловаться на фейки. Часть журналистов усмотрела в этом поощрение доносительства.

Совсем недавно "Фейсбук" объявил о совместном проекте с независимой итальянской общественной организацией Pagella Politica, специализирующейся на расследованиях и проверке фактов.

Поможет ли это, покажет будущее.