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В Гродно автомобиль скорой помощи едва не вылетел с моста в Неман

  • 3.03.2018, 21:23
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У автомобиля выстрелило колесо.

Авария произошла утром 3 марта на мосту по улице Поповича. Автомобиль скорой неожиданно вылетел с проезжей части, заскочил на тротуар, ударился водительской стороной о столб и остановился в нескольких сантиметрах от ограждения моста, сообщает БелТА.

Возможно, именно мачта освещения остановила и удержала машину от падения в Неман. Вероятной причиной аварии, по словам очевидцев, стало повреждение колеса.

У автомобиля выстрелило колесо

По информации autogrodno. by автомобиль скорой двигался в сторону улицы Поповича и примерно по центру моста его вынесло на пешеходный тротуар. Водительской дверью микроавтобус ударился о мачту осветительной опоры, благодаря чему и остановился.

«При движении по мосту у автомобиля выстрелило правое переднее колесо и машину начало носить по дороге. У меня не было выбора: либо ехать на встречную полосу под троллейбус, либо увести автомобиль вправо на тротуар, где не было людей. Выбрал второе», — рассказал водитель скорой помощи.


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