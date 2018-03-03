В футболе официально одобрили видеоповторы

В футболе официально одобрили видеоповторы1
- 3.03.2018, 21:38
IFAB также одобрила введение четвертой замены в дополнительных таймах.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который регулирует правила игры в футбол, одобрил использование видеоповторов, пишет «Медуза».
Речь идет о системе VAR (Video Assistant Referee, «видеопомощник судьи»), которая в последние годы была опробована на разных турнирах, в том числе на Кубке конфедераций в Москве.
Судьи смогут использовать систему для решения следующих вопросов:
• Был ли забит гол?
• Надо ли назначать пенальти?
• Надо ли удалять игрока?
• Кто именно нарушил правила?
16 марта Международная федерация футбола (ФИФА) решит, использовать ли видеоповторы на чемпионате мира в России этим летом.
IFAB также одобрила введение четвертой замены в дополнительных таймах.