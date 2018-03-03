Как изменилась потребительская корзина белорусов 1 3.03.2018, 21:44

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Белорусы стали есть меньше молока и хлеба.

Об этом свидетельствуют данные о потреблении основных продуктов питания в домашних хозяйствах. Они собраны Белстатом в рамках выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в IV квартале 2017 года, сообщает «Белорусы и рынок».

В среднем на одного члена семьи в четвертом квартале приходилось 21,9 кг молока и 6,8 кг хлеба. В IV квартале 2016 года белорусы потребляли 22,3 кг молока и 7,2 кг хлеба.

При этом потребление мяса и мясных продуктов не изменилось и сохранилось на уровне 6,3 кг на человека. Также, как и за год до этого на одного члена домашнего хозяйства приходилось по 7 кг овощей и бахчевых и 2,2 кг сахара.

Незначительно снизилось потребление рыбы и рыбопродуктов с 1,3 до 1,2 кг, картофеля с 5,5 до 5,4 кг, фруктов и ягод с 5,9 до 5,8 кг. Выросло лишь потребление яиц с 17 до 18 штук.