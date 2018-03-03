Фау-3 2 Алексей Мельников

3.03.2018, 21:54

2,832

Новый праздник чудо-оружия.

Опять и те же. Снова Лужники. Снова согнанные по приказу и за деньги люди. Теперь не празднуют, ныне славят «сильную Россию». И, конечно, главного силача, креплёного 18-летним правлением.

Вчерашняя встреча кандидата в Президенты России Г.А. Явлинского с избирателями в Сергиевом Посаде. Диалог.

Явлинский: «Вы видели, наверное, рекламные плакаты Путина «Сильный Президент – сильная Россия»?

Голос из зала: «У сильного не воруют!».

Тоже встреча. Тоже предвыборная. Без принуждения.

Пишут, что студентов и не студентов «принуждают», подкупают. Ходить на путинги, участвовать в выборах. Приказами, деньгами, просьбами. И так из года в год. Одни и те же жалобы и стоны.

Те, кто ходит на путинги за деньги, за отгулы и зачеты совершенно заслуживают того, что имеют сегодня во власти и в стране. Вам заплатили, с вами рассчитались, наёмники на час – дальше принимайте последствия. Всё уже оплачено. Не стоните, после того, как садовничие сплёвывают вас из университетов на тротуар российской жизни, а там по вам ходит ногами начальство. Вы продали своё будущее. За 500 рублей, за воровской, без знаний «зачет» автоматом.

Те, кто ходит на путинги по приказу, тоже достойны того, что имеют. Беды не будет, если твёрдо скажете, что не пойдёте. Потому что сам по себе приказ пойти на путинг – это оскорбление вас, это указание вам, что вы – холопы, подневольное начальства, которое гонят на трибуны для увеселения одного актёра. За отказ вас не расстреляют, не отправят в лагеря. Если вы ходите на путинги, то не стоните из-за маленькой зарплаты, плохой медицины, образования и отсутствия перспектив. Вы сами согласились на это, встав в отведенные для вас сегодня лужниковские стойла.

Высшее начальство четвёртого рейха, четвертого Рима, второго СССР, пустило в ход миф о русском чудо-оружии – дало в порыве весеннего обострения России ядерный «ракетно-ядерный» завет. Несогласные с посланием были облаяны симоньянами.

Но, если подумать, то чудо-оружие, великие победители самих себя, это не ракеты, а вы сами. Ваша продажность за копейки, ваша трусость, ваше свойство сбиваться в стадионное стадо по воле пастуха – вот оно — «чудо-оружие» российского начальства.

Но это – и «оружие возмездия» для вас самих, которым наградил вас товарищ Сталин, годовщину смерти которого некоторые из вас будут отмечать спустя два дня, как памятную дату, тоскуя о том, кто сделал вас рабами.

Алексей Мельников, ЖЖ