Сотрудница кинотеатра: Минчане в кино идут даже с жареными пельменями 3.03.2018, 22:07

1,228

История работницы минского мультиплекса.

Корреспондентка агентства «Минск-Новости» Диана Косякина написала об опыте работы контролером в минском мультиплексе.

ЧТО ДЕЛАЮТ КОНТРОЛЕРЫ?

Диана работала контролером, но администрация ежедневно переставляет сотрудников с позиции билетера за кассу продавать билеты и напитки. Авторка объясняет, что так делается для того, чтобы у всех была возможность заработать, потому что от суммы проданных напитков и еды кассиры получают процент. Контролер билетов, конечно же, никакого процента не имеет: он получает только зарплату.

В любом случае работа есть всегда: контролеры помогают кассирам собирать заказы формата «билеты + еда» и убирают после сеансов в зале, так как клининговая служба обслуживает только санузлы.

КАКИЕ СЛОЖНОСТЕЙ В РАБОТЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

– Чего только не случается: и фильм посередине может остановиться, и чьи-то воздушные шарики взлететь к потолку, заслонив экран. Кому-то холодно, кому-то жарко – «веселье» начинается, когда такая оказия происходит в одном и том же зале, – пишет Диана.

Посетители устраивают скандалы, если они пришли с детьми, а тех не пускают на сеанс по возрастному цензу. Оказывается, возрастные ограничения строго соблюдаются, потому что в любое время на сеанс может зайти специальная проверяющая комиссия. Если найдут нарушения, кинотеатр оштрафуют.

Интересно, что у персонала кинотеатров есть неписанное правило: никогда не давать фильму субъективную оценку, даже если посетитель сам об этом просит. «Порекомендуешь какому-нибудь киноману очередной блокбастер, а он после сеанса выйдет и устроит скандал, мол, «что за ерунду вы мне посоветовали, верните деньги». Приходится выкручиваться: рассказывать о рейтингах на специализированных сайтах или говорить что-то вроде «вот приходили люди, сказали, что фильм понравился (или не понравился)», – объяснила Диана.

В Дианиной практике был случай, когда компания школьников купила один билет на компанию из пяти человек. Один прошел по билету, начался сеанс, через 20 минут, когда билетер ушел, малыш пошел открывать дверь товарищам (снаружи дверь закрыта магнитным замком, а изнутри открывается), но школьников заметили и выгнали всех.

ЧТО ПРИХОДИТСЯ УБИРАТЬ ПОСЛЕ СЕАНСОВ?

– Конфликтов с посетителями, которые хотели пройти в зал со своей едой, тоже было немало. Один парень пытался спрятать за спиной большую коробку с пиццей. Другие засовывали пачки чипсов и бутылки с напитками под куртки. Но самой эпичной стала ситуация с молодой парой: у девушки в руках были кофе и кекс. Им объяснили, что нельзя проходить в зал со своей провизией. Парень так разнервничался, что выхватил кекс и швырнул на пол. Затем самым вежливым тоном попросил сейчас же убрать его, иначе напишет в книге жалоб, что в кинотеатре не соблюдают чистоту и порядок, – говорит Диана.

Но самым необычным, что зрители оставили после себя в кинотеатре, были жаренные пельмени между рядами. «Очень хотелось поблагодарить нерях за то, что в своем гастрономическом загуле они обошлись без майонеза и кетчупа», – написала авторка.