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Видеофакт: «День жестянщика» в Беларуси

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  • 3.03.2018, 22:26
  • 2,102
Иллюстрационное фото
Источник: РИА Новости

Десять ДТП на 300 метрах трассы заснял видеорегистратор одного из авто в Минском районе.

Снегопад, накрывший Беларусь, стал серьезным испытанием в том числе и для автомобилистов. Хотя спасатели и предупреждали, что без нужды лучше не пользоваться личным авто, многие рекомендации не вняли. И, как оказалось, переоценили свои силы и умения, пишет tut.by.

Десять ДТП на 300 метрах трассы заснял видеорегистратор одного из авто в Минском районе. Видео на своем канале в YouTube выложила Мила Сивец


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