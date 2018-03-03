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Дональд Трамп: Мы с гордостью встаем при звуках национального гимна

  • 3.03.2018, 22:36

Глава Белого дома вновь напомнил об уважении к символам государства.

Президент Дональд Трамп в субботу напомнил, что в этот день в США отмечают День национального гимна, заявив, что все американцы «должны гордо встать (во время исполнения) национального гимна». В последние месяцы глава Белого дома неоднократно выступал с критикой спортсменов, которые отказывались отдавать почести гимну страны, сообщает «Голос Америки».

«Мы отдаем честь нашему великому американскому флагу, мы прикладываем руку к сердцу, принося Клятву верности, и мы с гордостью встаем при звуках национального гимна», - заявил Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий на прошлой неделе.

В субботу президент США опубликовал в своем «Твиттере» видео этого выступления.


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