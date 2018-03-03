Навигатор независимости: Блогер создал карту мест БНР 3.03.2018, 22:55

Программа объединила более 60 точек по всему миру.

Как безошибочно попасть в места связанные с провозглашением БНР, или на могилу Романа Скирмунта на Полесье или Николая Абрамчика в Париже?

Памятник слуцким повстанцам в Германии или здание в Минске, где объявили о независимости БНР? В этом поможет исторические карта на базе GoogleMaps, которую создал минский блогер, сообщает «Радыё Свабода».

На карте Максима Ляшко к 100-летию провозглашения независимости Белорусского Народной Республики более 60 точек.

Гугл-карта работает и в качестве аппликации на смартфонах. Задав ей исходный пункт можно беспроблемно попасть в выбранное место. Сам создатель карты говорит, что нанес почти все памятные места, связанные с БНР и ее деятелями.

«Чтобы каждый мог самостоятельно поучаствовать в праздновании, особенно если он не в Минске. Этих точек, конечно, гораздо больше, но я добавил самые важные », - рассказал Ляшко.

Автор карты предлагает присылать ему предложения важных объектов, которые следует на нее внести. Написание сообщений он предлагает через (Твиттерhttps://twitter.com/liashkom) или (Фейсбукhttps://www.facebook.com/liashkom).