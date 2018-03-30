Азаренко не прошла в финал турнира в Майами 6 30.03.2018, 7:39

Фото: Reuters

Белорусская теннисистка уступила американке Слоан Стивенс.

Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко в трех сетах уступила американке Слоан Стивенс в полуфинале турнира категории «Премьер» в Майами (призовой фонд 7,97 млн долларов) — 6:3, 2:6, 1:6. В конце матча Вику беспокоили боли в левой ноге, сообщает tut.by.

Для Слоан Стивенс (12 WTA) полуфинал в Майами стал первым с сентября 2017 года, когда она выиграла открытый чемпионат США. С тех пор и до Майами Слоан проиграла десять матчей, в том числе уступила белорускам Арине Соболенко и Александре Саснович в финале Кубка Федерации 2017 года, и добилась всего трех побед. В Майами Слоан выбила из розыгрыша сразу двух теннисисток из топ-10: испанку Гарбинье Мугурусу (3 WTA) и немку Ангелику Кербер (10 WTA).

Фото: Reuters

Чуть более чем две недели назад Стивенс впервые в карьере одолела Викторию Азаренко (186 WTA) — 1:6, 5:7. Это случилось 12 марта на турнире в Индиан-Уэллсе, первом для Азаренко после восьмимесячного перерыва из-за судебной тяжбы с отцом ее ребенка. В Майами Вика вышла на качественно новый уровень, и именно ее, а не Слоан букмекеры из William Hill считали фаворитом встречи. Шансы на успех белоруски они оценили коэффициентом 1,67, а американки — 2,20.

Вскоре после начала матча Азаренко вела в счете 3:0, имея в активе два брейка. Успех был обусловлен частыми выходами Вики к сетке, хорошей работой корпусом, позволявшей пробивать глубоко, и браком со стороны Стивенс. Она часто не попадала в корт во время розыгрышей. Тем не менее Слоан удался камбэк. С ее стороны пошли скрытые удары, когда Вика до последнего не могла прочесть, в какую часть корта ответит американка.

Серия ошибок Стивенс в седьмом гейме позволила Азаренко снова повести с брейком. Восьмой гейм белоруска завершила эффектным смэшем, а вскоре реализовала тройной сет-поинт.

Старт второй партии снова остался за Азаренко. Первое очко она взяла после удара с бэкхенда вдоль боковой линии, второе — в ситуации с двойным брейк-поинтом сыграла сопернице в ноги. Зато следующие десять геймов выиграла Слоан, которая окончательно перехватила инициативу. Она выиграла второй сет со счетом 6:2 и вела в решающей партии 4:0.

Фото: Reuters

На этом отрезке поединка Стивенс существенно удалось сократить количество невынужденных ошибок — с 13 в первом сете до 7 во втором. Ногами Слоан успевала практически за всеми мячами, а как только расстояние до точки удара сокращалось, сбивала темп длинным замахом и демонстрировала великолепную работу кистью.

В начале третьего сета Вика пожаловалась арбитру на вышке Марии Чичак на поведение болельщиков и тренеров Стивенс, которые выкрикивали ей под руку. Чичак призвала белоруску продолжать матч, а также обратилась к местным поклонникам тенниса с просьбой сохранять молчание до завершения розыгрышей. Люди на трибунах все равно продолжали выкрикивать.

В середине сета стало заметно, что Азаренко беспокоят боли в левой ноге. Вероятно, она потянула мышцу в третьем гейме этого игрового отрезка. Вика не стала запрашивать медицинскую паузу, а нашла силы для продолжения борьбы. Ей удалось размочить счет, хотя играла она только по позиции или за счет выходов к сетке, бросив затею гоняться за мячами вдоль задней линии. В этих условиях Стивенс оставалось лишь попадать в корт, чтобы за максимально короткое время завершить встречу.

Итог поединка, который длился 2 часа 9 минут, — 3:6, 6:2, 6:1 в пользу Слоан Стивенс.

Статистика матча Азаренко — Стивенс

Попадание первой подачи: 65% — 64%

Выигрыш первой подачи: 52% — 49%

Выигрыш второй подачи: 31% — 52%

Эйсы: 0 — 5

Двойные ошибки: 2 — 6

Очки, выигранные на приеме: 51% — 48%

Реализация брейк-пойнтов: 56% — 44%

Все выигранные очки: 47% — 53%.

Фото: Reuters

Напомним, что Азаренко на пути к полуфиналу легко переиграла американку Кэтрин Беллис (6:3, 6:0), а ее соотечественница Мэдисон Киз из-за травмы отказалась от борьбы с экс первой ракеткой мира. В третьем круге соревнований Вика в трехсетовом поединке одолела Анастасию Севастову из Латвии (3:6, 6:4, 6:1), после чего не оставила шансов польке Агнешке Радваньской — 6:2, 6:2. В четвертьфинале Азаренко оказалась сильнее шестой ракетки мира чешки Каролины Плишковой (7:5, 6:3).

Виктория Азаренко трижды побеждала на турнире в Майами — в 2009, 2011 и 2016 годах. По две победы она одерживала на открытом чемпионате Австралии, в Брисбене, Дохе и Индиан-Уэллсе. Всего на счету белоруски 20 индивидуальных трофеев.