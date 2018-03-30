Белый дом: Высылка американских дипломатов из РФ была ожидаемым шагом 5 30.03.2018, 7:41

1,398

Вашингтон справится с демаршем Москвы.

В четверг вечером офис пресс-секретаря Белого дома выпустил специальное заявление, посвященное решению МИДа РФ выслать из страны 60 американских дипломатов и закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге, сообщает русская служба «Голоса Америки».

«Сегодняшняя акция России по высылке американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение отношений между США и Россией», - говорится в заявлении.

При этом обращается внимание, что ранее на этой неделе предпринятая высылка Соединенные Штатами и другими западными странами-союзниками по НАТО сотрудников российских спецслужб, действовавших под дипломатическим прикрытием, стала «надлежащим ответом» на российскую атаку с применением отравляющих веществ на территории Великобритании.

Нынешний ответ Москвы называется в заявлении ожидаемым, с которым Вашингтон справится.