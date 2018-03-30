Макрон решил сделать Францию лидером в сфере искусственного интеллекта 1 30.03.2018, 8:12

Государство выделит на исследования в этой области 1,5 миллиарда евро.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 29 марта, выступил на симпозиуме «Искусственный интеллект для человечества» в Коллеж де Франс, сообщает rfi.fr.

В знаменитом научном и учебном учреждении страны президент рассказал о планах по превращению Франции в одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта. Государство выделит на исследования и разработки в этой области 1,5 миллиарда евро в ближайшие пять лет. Среди прочих мер Макрон пообещал с 2019 года разрешить во Франции испытания беспилотных автомобилей.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) должно помочь Франции совершить революцию в экономике. Французское государство планирует привлекать лучших исследователей во французские центры, разработать политику использования данных, принять участие в этической дискуссии об использовании ИИ и регулировать инновации, внедрение которых может быть опасным.

Макрона на проекты, предполагающие использование ИИ, вдохновил доклад депутата от его партии «Искусственный Вперед, Республика!» Седрика Виллани. 44-летний ученый, член Французской Академии наук, с 2009 до 2017 года руководил Институтом Анри Пуанкаре в Сорбонне, в 2010 году стал лауреатом Филдсовской премии. В 2017 году математик решил заняться политикой и был избран в Национальное собрание от департамента Эссона.

Макрон попросил Виллани подготовить доклад об ИИ еще в сентябре 2017 года. И с тех пор стратегия Виллани была представлена 300 экспертам в этой области по всему миру.

В докладе депутата-ученого выделены четыре области, на которых Франция должна сконцентрироваться, применяя технологии ИИ: здравоохранение, транспорт, экология и оборона. Судя по выступлению Макрона на симпозиуме, транспортную сферу инновации коснутся быстрее всего. Однако для того, чтобы развиваться в этих областях государству нужно предложить и конкретные меры.

Одна из первых задач, которую ставит перед собой правительство, — сохранение и возвращение французских специалистов. На этом, как пишет AFP, в докладе Виллани делается отдельный акцент. Депутат предлагает удвоить зарплату молодым исследователям, а также работать над созданием благоприятных условий для научной работы.

Но чтобы молодые исследователи оставались во Франции, здесь должны быть для них рабочие места. Эта часть стратегии уже на стадии реализации. В среду вечером несколько мировых IT-гигантов объявили о создании исследовательских центров во Франции. Исследовательское подразделение во Франции откроет корейская компания Samsung, в нем будут работать более ста ученых. DeepMind, креативное подразделение компании AlphaGo, откроет во Франции свой первый европейский исследовательский центр, как и японская компания Fujitsu. А Google объявил о партнерстве с кафедрой изучения ИИ в элитной французской Политехнической школе.

Франция надеется, что усилия по развитию технологий ИИ в стране будут успешными, в первую очередь, за счет благоприятной для Франции обстановки в мире (Брекзит в Великобритании и «эффект Трампа» в США). В январе в Версале прошел крупный бизнес-форум «Choose France», целью которого было привлечь крупных инвесторов во французскую экономику. А накануне симпозиума в Коллеж де Франс Макрон пригласил на ужин в Елисейский дворец полтора десятка мировых звезд в области ИИ. В резиденции президента побывали француз Ян Ле Кан (глава подразделения ИИ в Facebook), японец Норико Арай, который создал робота, способного сдать вступительный экзамен в университет, британец Деми Хассаби (основатель Deep Mind), топ-менеджер Samsung Йонг Сон и другие. Как рассказала журналистам Мари-Поль Кани, которая инициировала сотрудничество кафедры Политехнической школы с Google, участники ужина в основном обсуждали, как использовать искусственный интеллект этично, чтобы он приносил людям пользу, а не вред.

При этом вред от внедрения технологий ИИ в докладе Виллани тоже обсуждается. Риски касаются сбора данных (и угрозе праву на частную жизнь), сокращения количества рабочих мест за счет использования машин и пр. Отдельно должны обсуждаться вопросы регулирования технологий и этика. О последнем в докладе Виллани говорится, например, что пока не стоит открывать «черные ящики» некоторых программ, принцип работы которых иногда не понимают даже сами разработчики. И на симпозиуме Макрон уже заявил, что Франция раскроет все алгоритмы, которые используются в программах и приложениях, принадлежащих государству (первым станет сайт, разработанный министерством образования, Parcoursup).