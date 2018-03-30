Белорусы против турфирмы: «Больше суток проехали в автобусе без кондиционера» 30.03.2018, 8:17

1,227

«Война» с турфирмой закончилась победой отдыхавших.

Еще в июле прошлого года Сергей Золотухин со своей женой отправились в автобусный тур в Хорватию. Пара заплатила 530 евро. Все было прекрасно до того, как на обратном пути сломался кондиционер. «В общей сложности мы больше суток проехали в автобусе без кондиционера. Для нас с женой это была настоящая пытка», — рассказывал парень onliner.by.

Ребята предложили уменьшить стоимость тура на $150 и написали претензию турфирме. Туркомпания посчитала, что неисправность «не повлекла причинение вреда здоровью, жизни и имуществу туристов (подтвержденному документально учреждениями здравоохранения или другими документами)», и поэтому претензии Сергея Золотухина необоснованны. А значит, никакого уменьшения стоимости и возврата денег.

Тогда принципиальный Сергей обратился в общество защиты прав потребителей и пошел в суд. Судебные тяжбы длились с августа прошлого года и закончились совсем недавно. Туристическая фирма обвиняла Сергея в потребительском экстремизме, но суд решил иначе.

В декабре прошлого года суд Октябрьского района Гродно решил, что фирма должна выплатить Сергею 73 рубля 14 копеек компенсации. Кроме этого, аналогичный штраф турфирма получила в пользу государства, а также обязана была выплатить деньги и Гродненскому обществу защиты потребителей.

— На этом все не закончилось, — рассказал Сергей. — Турфирма обжаловала решение в областном суде. Но областной суд оставил решение суда Октябрьского района в силе, уменьшив только сумму, которую фирма должна выплатить обществу по защите прав потребителей. Там до 100 рублей сумма. Буквально на днях решение вступило в законную силу, я уже отнес исполнительные листы судебным исполнителям.

— Я очень рад такому исходу, — говорит Сергей. — Для меня не особенно важна была сумма, больше принципиально хотелось доказать свою правоту.