Милиция: Нет паспорта? На колени! 30.03.2018, 8:32

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Фото: БелТА

Очередной случай милицейского беспредела в Бресте.

25-го марта брестские милиционеры задержали 14-летнего Ваню Стрельцова. Брутальное поведение людей в погонах зафиксировали на видео работники парикмахерской, сообщает «Белсат».

«Ехал, надел балаклаву, чтобы лицо не обдувало, и очки. В этом месте он проезжал со знакомым вместе, остановили их. Знакомый показал паспорт, его сразу отпустили. А ребенка стащили с велосипеда в грубой форме», – рассказывает отец задержанного Дмитрий Стрельцов.

Подростку заломили руки и поставили на колени

Вскоре на месте происшествия оказался его отец. Но это не остановило силовиков.

«Я подошел буквально минут через 10. Они оцепили ребенка двойным кольцом, милиционеры, чтобы я к нему вообще не подошел. И как преступника начали запихивать в газель», – возмущается Дмитрий.

Из Ленинского РОВД парень вышел только через 4 часа. Родителям не смогли объяснить, на каком основании произошло брутальное задержание.

Инцидент произошел после акции на площади Ленина

Сюда каждую неделю приходят противники аккумуляторного завода, который строят в окрестностях областного центра. Люди стоят мирно, без лозунгов, кормят голубей.

«В Бресте достаточно массово организованы эти протесты. И возможно не хватает терпения, чтобы их сбить. Поэтому идут на такие неадекватные меры, чтобы запугивать людей», – полагает правозащитник Олег Волчек.

После случая с подростком 26 матерей из Бреста и Брестского района написали обращение к министру внутренних дел Игорю Шуневичу. Они просят дать разъяснения и правовую оценку действий милиции.

За время, когда Шуневич возглавляет милицию, произошел ряд скандалов

Незаконные и брутальные задержания стали фирменным знаком белорусских силовиков. Сам министр Шуневич называет скандальные факты информационной войной против милиции.