Заводы закрыли, «работают» только идеологи 2 30.03.2018, 8:48

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Чем обернулся для Гомельской области «год малой родины».

2018 год Лукашенко объявил «Годом малой родины». В этом году предусмотрели благоустройство поселков и культурное развитие регионов. Но только ли этого ждут от государства жители маленьких местностей? В Брагине, на Гомельщине, хотят разрешения прежде всего других проблем, сообщает «Белсат».

Административный центр с населением более 3 500 человек встречает нас заснеженными улицами и искренними жителями, которые не скрывают своих проблем.

Андрей Дедков окончил Гомельский государственный колледж искусств имени Соколовского, и теперь он молодой специалист в сфере культуры. На малой родине его держит несколько лет отработки. Другие же жители – сами держатся за каждое рабочее место. Зарплата 300 рублей – предел мечтаний.

«Все предприятия позакрывали. Маслозавод снесли, винзавода – нет, хлебокомбинат – тоже – все».

«Заводов ни одного нет, а еще устроиться – проблема. Раньше по крайней мере райпо было, а теперь и райпо сократили».

«Хозяйство люди держат, тем и живут. Свое, домашнее на столе, а заработок 300 рублей – для платежей, чтобы оплатить коммунальные», – жалуются местные жители.

На дно идет последняя организация – райпотребсоюз

Брагинцы спасаются от нищеты в Минске или в России, работники отдела кадров проблем не видят. Мол, нужны и фельдшеры и зоотехники – работы вроде бы хватает.

В реальности на отсутствие работы не жалуются разве что идеологические работники. Они неотступно охотятся на съемочную группу «Белсата» в течение дня, даже находясь в рабочем отпуске.

Безработица на Гомельщине составила более 20%

С каждым месяцем показатель растет. Брагинский район, так как и Хойникский, и Жлобинский, считается одним из наиболее депрессивных регионов. «Год малой родины» заставит население благоустроить улицы, покрасить бордюры, но спасет ли это регион от развала изнутри?