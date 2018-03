Ученые обнаружили необычное свойство воды 30.03.2018, 8:58

По мнению японских специалистов, их работа найдет практическое применение.

Ученые из Токийского университета выяснили, что ключевая характеристика воды – это ее тетраэдричная структура, пишет segodnya.ua.

Подобные качества специалисты обнаружили у других соединений, схожих по структуре с живительной влагой. При повышенном уровне тетраэдричности такое соединение все больше будет напоминать воду.

Результаты анализа токийских ученых во главе с Хадзиме Танаки были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Главным результатом своего исследования ученые считают открытие зависимости вязкости от микроскопических структур. По мнению специалистов, их работа найдет не только теоретическое, но и практическое применение. К примеру, поможет разработчикам очистительных фильтров.

