Белорусская диаспора в США продолжает отмечать 100-летие независимости 30.03.2018, 8:59

Фото: Серж Тригубович

Праздничные мероприятия будут длиться до конца календарного года.

Республика Беларусь как независимое государство существует с августа 1991 года, однако эволюция белорусской государственности в действительности насчитывает не одно столетие. Ее корни зародились еще в X веке, в период формирования Полоцкого и Турово-Пинского княжеств, пишет сайт forumdaily.com.

Значительно позднее, весной 1918 года, белорусы официально заявили о своем намерении жить в свободном государстве. Поскольку провозглашение независимости происходило в условиях немецкой оккупации, новоявленная Белорусская Народная Республика (БНР) не смогла закрепить свой суверенитет на международной арене и вскоре попала под власть большевиков. Тем не менее, события столетней давности являются весьма значимой вехой в истории Европы и потому широко отмечаются белорусами, живущими в разных странах мира.

В настоящее время среди населения США, по некоторым данным, насчитывается свыше полумиллиона выходцев из Беларуси. Это не самая массовая этническая группа на северо-американском континенте, но вместе с тем бережно сохраняющая многовековые культурные традиции и родной язык.

Фото: Виктор Дударев

В праздновании 100-летия первого официального провозглашения белорусской независимости самое активное участие приняли белорусы Нью- Йорка, Нью-Джерси и Вашингтона. Также к ним охотно подключились представители диаспоры в Коннектикуте, Пенсильвании, Техасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе и других штатах.

В канун праздничной даты состоялось множество разнообразнейших событий, в числе которых: торжественные собрания и выставки, спортивные мероприятия и концерты, кулинарные вечеринки с поеданием драников, создание поздравительных видео-открыток от белорусов из разных уголков Земли, велопробег по Манхэттену и даже парашютный прыжок в Лонг Айленде с национальным флагом!

Фото: Тейлор Хайнс

Кроме того, белорусами Нью-Йорка вместе с их американскими друзьями был подготовлен видеопроект «Голоса свободы», целью которого является представление стихотворений современных белорусских поэтов в оригинале и в переводе на английский язык. Все поэтические произведения тематически связаны с переосмыслением темы свободы в ее различных проявлениях:

К слову, останавливаться на достигнутом никто не собирается — праздничные мероприятия, организуемые представителями белорусской диаспоры в Америке, будут длиться до конца календарного года.