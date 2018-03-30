Работница «Евроопта»: На меня кричали, унижали матом, угрожали уволить по статье 7 30.03.2018, 9:20

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Фото: 123RF/Dmitry Kalinovsky

Сотрудники торговых сетей «Евроопт» и «Алми» рассказали о рабских условиях труда.

Сразу несколько работников торговых сетей обратились к «Белсату» с одинаковыми проблемами. Нарушение трудовых отношений и работа чуть ли не по 15 часов в смену.

В гродненском «Алми» Александр Лаврентьев работает пекарем, травму получил на работе, но когда все устройства были уже выключены. Поскольку основной работы не было, мастер цеха предложила Александру помыть печь.

«Я решил мыть печь и попросил выдать мне перчатки, на что ответили – их нет. Разбавил «химию», что-то в бутылке, чтобы «брызгать» печь», – вспоминает пекарь.

Мужчина получил химический ожог первой степени

Работодатель должен признать ошибку и компенсировать ущерб, который получил работник, говорят в профсоюзе РЭП. Но в этом случае все получилось наоборот. Просьбы пойти навстречу и «по-человечески» привели к тому, что Лаврентьев остался без финансовой компенсации, а по документам оказался еще и сам виноват.

«Обманом заставили подписать новый дневник по технике безопасности. Сейчас его уговорили, так получается, что по бумагам был ознакомлен с техникой безопасности», – объясняет активист РЭП Анатолий Мышкевич.

Подобную историю «Белсату» рассказали на Гомельщине

Три месяца жительница Светлогорска не может найти работу в родном городе. Она убеждена, что это – последствия конфликта с предыдущим работодателем.

«Когда закончился контракт, я уволилась, мне сказали, что до конца своих дней я не найду работу. Я обошла 5-6 магазинов, на сегодняшний день устроиться на работу мне очень трудно. У меня долги по квартире, по кредиту… Осталось полведра картошки, немного муки, банка консервов… а жить надо», – жалуется Татьяна.

Сфере торговли женщина отдала 15 лет

Работала безупречно, замечаний не было – только благодарности и премии. Последнее место работы – магазин «Евроопт». Проблемы на работе появились вместе с проблемами со здоровьем. От врачей она получила рекомендации перейти на легкую работу. С соответствующими документами Татьяна обратилась к заведующей магазина Наталье Петуховой. Та ответила, что легкой работы нет. По словам Юденко, тогда и началось травля.

«Кричали, унижали матом, угрожали уволить по статье, урезали зарплату и очень сильно», – делится Татьяна.

Позиция руководства

В администрации магазина объясняют, что график обусловлен спецификой работы, но дополнительные часы оплачиваются согласно законодательству. Что касается ссор и преследования –заведующая магазина Наталья Петухова категорически отрицает «неуставные» отношения с подчиненными, как и то, что работники якобы не получали своей копии договора.

«Белсат» обратился вместе с Татьяной в Светлогорский райисполком, к управляющему делами Вячеславу Дикуну. Чиновник пообещал проверить информацию о нарушениях трудового законодательства в «Евроопте», а женщину устроить на работу.