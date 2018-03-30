Трамп – Путину: Я одержу над вами победу 1 30.03.2018, 9:25

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США посоветовал Кремлю не ввязываться в гонку вооружений.

Президент США Дональд Трамп в ходе последнего разговора с российским правителем Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Если вы хотите устроить гонку вооружений, мы это можем сделать, но я одержу победу», — сказал Трамп.

По данным NBC, слова Путина о создании в России нового оружия, способного достичь США, «действительно задели президента».

В начале марта Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором рассказал о создании в России новых образцах оружия, способных нанести удар по США. Президент, в частности, рассказал о создании Россией нескольких новейших видов вооружений, в том числе ядерных, не имеющих аналогов в мире. По словам президента, новое оружие делает бесполезным американскую ПРО и расширение НАТО на Восток. Выступление сопровождалось демонстрацией на экране новых ракет.