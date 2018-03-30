Олимпийский чемпион: Спортсмен на сале далеко не уедет

Олимпийский чемпион: Спортсмен на сале далеко не уедет10
- 30.03.2018, 9:57
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Андрей Арямнов высмеял слова Лукашенко о «диете» для спортсменов.
Во время встречи с белорусскими олимпийцами и паралимпийцами Лукашенко заявил, что питание — одна из важнейших составляющих их правильной подготовки. Правитель считает, что лучший допинг для белорусских спортсменов — это сало.
А вот олимпийский чемпион Андрей Арямнов имеет другое мнение, сообщает «Еврорадио»:
«Я думаю, можно по-разному воспринимать эти слова. Если употреблять сало как допинг, то в организме формируется такое вещество, как пердоний», — шутит спортсмен. Шутки про пердоний в гороховым супе появились после того, как российских олимпийцев обвинили в употреблении допинга.
«Если серьезно, то спортсмен на сале далеко не уедет. И лучше держать в холодильнике говядину и икру. И тогда будет лучше выступать. Думаю, вряд ли кто-то из профессиональных спортсменов ест сало килограммами, а также пончики и мороженое».
Андрей добавляет, что много проблем с питанием возникает из-за того, что в белорусском профессиональном спорте не хватает диетологов.
«В разных видах спорта разное питание. У всех разные диеты. В каждом продукте свои свойства».
По мнению олимпийского чемпиона, слова Лукашенко о сале не стоит воспринимать всерьез.