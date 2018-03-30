Инвестиционная прохиндиада 1 Петр Мигурский, «Могилевский регион»

30.03.2018, 10:13

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Петр Мигурский

Как «осваивают» деньги могилевские чиновники.

Жизнь в Могилевской области скучна и тяжела. Скука навевается последовательностью непродуктивных действий местного истеблишмента, четко идущего в фарватере стратегии минских боссов. А буквальное понимание способов достижения светлого будущего превратило Могилевскую область в лакуну безысходности и нищеты. В этом пакете и бездумное использование инвестиций в реальные проекты, все более смахивающие на временное обеспечение избегания социальной напряженности.

Кличевские прожекты

Кличевский район не худший в области, но и в передовиках не числится. В районе не развита логистика, так как через его территорию не проходят международные и национальные автомагистрали. Когда-то мост через Березину в районе Виркова соединял территорию района с Осиповичами, но во время войны был взорван и не восстановлен до сих пор. В районе сложная ситуация на рынке труда. Тяжелая и демографическая ситуация. Начиная с 1959 года району присущ отток населения. С этого времени число сельского населения уменьшилось в 4 раза, в городе Кличеве – увеличилось в 1,5 раза. Впрочем, населения в Кличевском район «кот наплакал» – всего-то чуть более 15 тысяч человек. Но и они хотят жить нормальной жизнью. Тем печальнее, что по оценкам ООН Кличевский район отнесен к категории «депрессивных» регионов. Ввиду высокой дотационности бюджета в районе масса неразрешенных проблем в обеспечении жизнедеятельности местного населения. Как выход из положения, привлечение внешних инвестиций – единственный шанс догнать в развитии такие же неблагополучные в экономическом плане соседние районы Могилевщины.

Если не вникать в суть инвестиционных проектов (на самом деле классические «прожекты») местной вертикали, можно сказать, что в соцсоревновании с производством проектов с соседями по географической карте Кличевский район шагает многомильными шагами. Судите сами: в Кличеве создан Центр развития территорий; район выступает партнером проекта «Частно-государственное партнерство в интересах устойчивого развития сельских районов Беларуси» (финансируется Программой малых грантов Посольства США в Республике Беларусь); от района подготовлены инициативы: по восстановлению гидрологического уровня в заказнике «Острова Дулебы», организации межрегионального фестиваля «Острова Дулебы» и ЭкоАрт фестиваля; по созданию визит-центра в Усакино, зоосада с услугой «Наблюдение за животными», включая конный летний лагерь для прогулок, иппотерапию для детей с ДЦП; по разработке скважин с минеральной водой (лечебные процедуры, продажа), реконструкции старинного здания пилорамы (возле автостанции) под гостиницу и кафе, реконструкции детского лагеря «Ольса» для круглогодичного посещения и пребывания.

Беда в том, что денег на эти «хотелки» в районе нет и его руководство просто озабочено тем, чтобы «люди, генерирующие идеи, встретились с людьми, обладающими финансовыми возможностями для их реализации». Но кто будет вкладывать деньги в социальные проекты, цель которых в посещаемости, пропаганде достижений района и обеспечении гостей из вне? Впрочем, есть и проект из реального сектора – организация функционирования агроусадьбы с конефермой в д.Усохи. Невесть какой по масштабам и доходности, но все-таки…

Китайский след в судьбе Кличевщины

Последний крупный инвестпроект в Кличевском районе – строительство единственного в стране аккумуляторного завода. Вложили определенные средства, построили даже производственное помещение, но дальше пошло по известному сценарию, когда исчезает источник финансирования. Короче, проект зачах, а вместе с этим улетучились мечты о процветании района.

Но поддержка району пришла с неожиданной стороны. Известно, что территория Беларуси на 14% покрыта болотами. Одно из них, Дулебское, расположенное на территории Кличевского района, представляет собой уникальную водно-болотную экосистему и входит в состав 10 самых известных в стране. Так вот, местные власти в 2018 году решили начать промышленную добычу сапропеля на площадях выработанных торфяных месторождений. Сапропель – многовековой ил пресноводных водоемов, обогащенный такими минеральными веществами, как азот, фосфор, железо, марганец. Сапропель обладает неистощимым источником не только различных минералов, но и витаминов. Он благоприятно влияет на почву и широко используется в качестве удобрения. Так как сапропель содержит в себе повышенное количество витаминов и минеральных солей, то он используется в качестве биологической пищевой добавки к рациону сельскохозяйственных животных. Природное ископаемое также применяется, как сырье для топлива и широко используется в химической промышленности. Из сапропеля получают такие вещества, как аммиак, воск, парафин. Помимо этого природный материал может использоваться также в качестве лечебных грязей. Как видим, внимание местных властей к перспективе многопланового использования сапропеля объективно и сулит немалые выгоды даже экономике области.

В настоящее время Кличевский район включен в государственную научно-техническую программу по детальной доразведке месторождений сапропеля. Готово техническо-экономическое обоснование по добыче этого полезного ископаемого и производству из него различной продукции, а также проводятся маркетинговые исследования рынков сбыта. На первом этапе на основе сапропеля в Кличевском районе намерены производить удобрения и биологически активные витаминные кормовые добавки для животноводства

Так вот, еще в 2014 году экономической стороной реализации проекта заинтересовался посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. И пообещал способствовать.

Процесс пошел…

Над кличевским болотом волшебным образом появилась тучка золотая из внешних инвестиций. Китайское внимание к сапропелям обещает превратить инвестиции в прямые иностранные, которые сулят региону процветание неимоверное. К реализации предъявлен проект «Организация производства по получению высокоэффективных органоминеральных грунтов и удобрений путем переработки торфа и сапропеля месторождений Кличевского района Могилевской области». Залежи сапропеля определены в объеме 2 миллионов тонн. А основными потребителями продукции определены государственные и частные предприятия республики (тепличные и овощеводческие хозяйства, лесхозы с большим объемом лесопосадок и др.), частный рынок – розничная торговля, организация обеспечения фасованными органическими удобрениями дачных кооперативов в районе Могилева, Бобруйска, Борисова, Осиповичей. Считается, что кличевская продукция для зеленого земледелия востребована и на внешнем рынке (Германия, Польша, Россия, Казахстан).

Общие инвестиционные затраты по проекту составляют 1075 тысяч долларов США. Из них реально затраты могилевского предприятия ОАО « ПМК-89 Водстрой» на подготовку и добычу сырья составят 75 тысяч долларов. Капитальные же вложения из иных источников – 1 млн. долларов. И, смотрите, как красиво местная власть выходит из проваленного инвестпроекта по производству аккумуляторов – 60 тысяч долларов идет на приобретение недостроенных зданий аккумуляторного завода для организации переработки сырья, а еще 150 тысяч долларов на…экспертизу и реконструкцию зданий по переработке сырья! Проект обретает уже бриллиантовый окрас. Это если учесть стоимость закупки оборудования по переработке и упаковке продукции в 600 тысяч долларов и не только.

В спешном порядке Национальная академия наук Беларуси выделяет 1,5 миллиарда рублей на изыскательские работы и технико-экономическое обоснование проекта. Подтянулся в ситуацию и Институт природопользования НАН Беларуси, который по государственной научно-технической программе «Природопользование и экологические риски» 2016-2020 годы на землях фермерского хозяйства «Иосифович» разрабатывает эффективную технологию рекультивации выработанных торфяных месторождений низинного типа на основе использования ягодных растений. Разработка позволит повысить эффективность использования земель, нарушенных в процессе добычи торфа, получить экологически чистую, экономически выгодную, экспортно-ориентированную ягодную продукцию (голубика и жимолость). Параллельно планируется создание маточных насаждений голубики и жимолости на выработанном торфяном месторождении в пойме реки Должанка. Стоимость научного исследования и разработки проекта – 75 тысяч долларов.

Ах, да, а за что, собственно, ломаем инвестиционные копья? Проектная мощность потенциальной бурной деятельности по освоению кличевских болот всего лишь…2000 тонн! Для сравнения: молока Кличевский район производит в год в 15 раз больше, зерна в 20. Впрочем, кроме выпуска востребованных на отечественном и зарубежном рынках эффективных грунтов и органоминеральных удобрений, решается в районе и экологическая проблема – создание на месте южного участка торфяного месторождения Нивское благоустроенного озерного водоема площадью 20 га для организации отдыха и любительской рыбалки населения. Вот так…миллион долларов на такое благородное дело.

Да забыли про овраги…

В первую очередь, хотелось бы напомнить местным природопреобразователям, что экономика Беларуси работает в зоне рыночных отношений и конкуренцию в таком благородном деле, как выпуск означенной продукции, на стадии реализации столкнется с серьезной конкуренцией. Основными же конкурентами-производителями схожих по потребительским характеристикам товаров для кличевского предприятия являются: ОАО «Житковичихимсервис» (сапропелевые удобрения, питательные грунты), ДП «Новогрудская сельхозтехника» (сапропелевые удобрения органо-известкового типа), ОАО «Лельчицкий агросервис» (сапропелевые удобрения, питательные грунты на основе сапропеля), совместное Белорусско-Британское общество с ограниченной ответственностью «ЭридГроу Продакшн» (мелиорант-почвоулучшитель из торфа, г. Житковичи). Проекты производства сапропелевых продуктов реализуются также в Лиозно и Петрикове.

У них и масштабы производства серьезнее, и наработаны каналы сбыта. Более того, эти предприятия гораздо ближе к торговым партнерам из Европы. Тут и возникает вопрос к китайской стороне по поводу ее интереса именно к кличевским болотам (вернее, сапропелю). Не обладая инсайдерской информацией, трудно постичь логику китайского подхода, хотя, несомненно, чиновники Поднебесной для своей родины интерес отстоят при любом итоговом раскладе.

Интересна и экономика реализуемого проекта. Осваивать мощности местные производители намерены…целых три года! Правда, потом они буду производить продукцию на сумму 440 тысяч долларов в год. Что позволит окупить за траты за 5,6 года! Вопрос уже к местным экономистам: а назовите-ка хотя бы один проект в Могилевской области, который вообще окупился за последние 25 лет!? Частники не в счет.

Расчеты эффективности реализуемого проекта просто фантастические своими показателями: чистый дисконтированный доход (если просто, так сумма амортизации и прибыли) составит 1626 тысяч долларов. При этом, если сумму амортизационных поступлений просчитать сложности не представляет (нужно знать подходы в расчетах), то с формированием прибыли полная неясность. Расчетный показатель внутренней нормы прибыли ВНД или IRR (объяснять суть не экономистам не имеет смысла (норма дисконта при которой величина дисконтированных доходов равна приведенным капиталовложениям) носит также иррациональный характер. А с этим и сомнения в сроках окупаемости проекта. Судя по всему, его экономику ждет судьба проекта по производству трепела в Хотимске.

Но говорить об отсутствии экономического смысла в реализации данного проекта тоже будет неправильно. Осваиваются бюджетные средства, есть работа нескольким республиканским и областным организациям, создаются рабочие места, подымется уровень благосостояния местного населения, пополнится бюджет района. Социальная направленность проекта очевидна. Честь и слава местным чиновникам! Возможно, реализация данного проекта остановит убыль населения района, которое с 2005 года сократилось на 17%.

Болото как друг человека…

Есть еще одна немаловажная деталь в освоении кличевских болот. Дело в том, что в 1998 году на территории Кличевского и Белыничского районов был образован республиканский гидрологический заказник «Острова Дулебы» площадью в 26600 гектаров. Естественно, в его состав вошли все крупные болота Кличевщины: Дулебское, Великое, Галое, которые сегодня играют водоаккумуляционную роль для целого каскада рек, берущих здесь начало. При этом заказник «Острова Дулебы» включен во Всемирный список водно-болотных угодий международного значения. А если учесть, что около 40% лесоболотных сообществ заказника относят к особо ценным участкам, а из 705 видов растений, выявленных на «Островах», 13 включены в Красную книгу Беларуси, то уникальность «Островов Дулебы» неоспорима.

Сохранению естественного состояние природы на такой внушительной территории отчасти помогло то, что в советский период на месте заказника находились Друтский авиационный полигон и одноименный военный лесхоз. Здесь практически не велась никакая хозяйственная деятельность, территория использовалась только для испытаний техники и боеприпасов. Ситуация изменилась в 2003 году, когда эти земли были переданы в ведение Кличевского и Белыничского лесхозов. А у лесхозов несколько иные цели, чем у заказника. И не совсем лесхозам «в руку» международный статус заказника, по которому (Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях) хозяйственная деятельность на его территории ограничена. В первую очередь, в заказнике нельзя вести добычу ископаемых. А мы что видим? Раскорчевка угодий, добыча сырья открытым способом. В «эксперименте» участвуют: Институт природопользования НАН Беларуси,

Центральный ботанический сад, эксперты ПРООН, местная власть, госпредприятия и частные коммерческие структуры. И все это делается под лозунгом поддержания усилий Беларуси по сохранению природного разнообразия, по рациональному использованию торфяных земель. На самом деле болота-легкие Европы в опасности: с одобрения экспертов ПРООН ведутся работы на болотах Брестской, Витебской и Минской областей. С завидной регулярностью презентуются проекты по разработке болот с целью получения прибыли, невзирая на статус территорий и перспективы ухудшения экологической обстановки. В человеке болото «видит», скорее врага, чем друга. А врагу мстят, по меньшей мере.

Петр Мигурский, «Могилевский регион»