«Гольф Клуб» Дмитрия Лукашенко признан банкротом и пойдет на ликвидацию 17 30.03.2018, 10:19

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Антикризисный управляющий пришел к выводу, что предприятие является неплатежеспособным.

Экономический суд Минской области 15 марта принял решение признать ООО «Гольф Клуб» банкротом и открыть ликвидационное производство сроком до 26 февраля 2019 года, пишет сайт «Беларусь и Мир».

Такая информация опубликована в Едином государственном реестре сведений о банкротстве.

По состоянию на 6 марта требования кредиторов предъявлены в размере 9,71 млн белорусских рублей, 71 тысячи евро и 13 млн долларов США.

Антикризисный управляющий пришел к выводу, что предприятие является устойчиво неплатежеспособным и не может исполнять обязательства перед кредиторами.

«Гольф Клуб» – один из активов, наряду с «Дельта Банком» и сетью магазинов «Родная Сторона» принадлежавших в Беларуси украинскому бизнесмену Николаю Лагуну.

Напомним, что «Гольф Клуб» перешел под контроль украинского бизнесмена Николая Лагуна в 2007 году, после того как Александр Лукашенко подписал указ «О строительстве спортивно-туристского гольф-комплекса в Минском районе». По информации украинского «Форбса», ему было предложено профинансировать этот проект в обмен на открытие рынков республики. Партнером Лагуна в «Гольф Клубе» стал «Президентский спортивный клуб», руководит которым средний сын белорусского правителя Дмитрий Лукашенко.