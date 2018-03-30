В Куропатах почтили память жертв коммунистических репрессий 1 30.03.2018, 10:33

Активисты подняли в урочище бело-красно-белые флаги.

29 марта в Куропатах прошла традиционная акция движения солидарности «Разам» в память жертв коммунистических репрессий. Несмотря на холод, на Куропатской Голгофе собрались 9 активистов, передает «Радыё Рацыя».

Выступали Вячеслав Сивчик, Елена Толстая. Вячеслав Сивчик предложил почтить минутой молчания память отцов-основателей Белорусской Народной Республики, погибших от коммунистических репрессий и предложил, чтобы движение солидарности «Разам» установило крест в их память 29 ноября, в день принятия IV Уставной Грамоты БНР.

После этого Сивчик поблагодарил активистов за личное мужество 25 марта, а персонально сопредседателя Елену Толстую и международного координатора Игоря Лялькова, - единственных политиком, дошедших в День Воли до площади Якуба Коласа и незаконно задержанных там.

Елена Толстая поблагодарила поэта Славомира Адамовича и активистку Нину Багинскую, которые были задержаны превентивно, и активистов организации Валерия Бычковского и Алексея Кулашкова, а также прочитала стихотворение народного поэта Рыгора Бородулина, которое должно было прозвучать 25 марта на площади, а прозвучало в День Воли в Советском РОВД:

Нина Богинская, которая в знак протеста против репрессий в День Воли нашила на свое пальто лозунг «Свабоду народу!», прочитала стихотворение народного поэта Нила Гилевича:

Будзьце пракляты вы, каты свабоды!

Вы, што душылi i душыце нас!

Вы, акупатары нашай гасподы,

Нашых багаццяў i нашых украс!

Акция памяти закончилось молитвой "Отче Наш", гимном "Магутны Божа!". Активисты зажгли свечи и возложили цветы к памятному камню на Куропатской Голгофе. В конце, по традиции, трижды прозвучало "Жыве Беларусь!"