Ренан Брессан: У нас есть реальная возможность попасть на Евро 1 30.03.2018, 10:31

Ренан Брессан

Футболист сборной Беларуси верит в успех команды в Лиге наций.

Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан считает, что у команды реальная возможность попасть на Евро, пишет «Трибуна»:

– Криушенко – тот тренер, который может изменить положение дел в сборной к лучшему?

– Тут все зависит от результата, мы находимся на правильном пути. Считаю, в последнее время сборная прогрессирует. Когда вернулся в команду, увидел у ребят больше желания, которого не было раньше. Наверное, свою роль сыграло появление Лиги наций. Все понимают, что у нас есть реальная возможность попасть на чемпионат Европы. Второго такого шанса может больше не быть. Тем более сборная оказалась в группе, где все команды нам по зубам, поэтому теперь все в наших руках, – сказал Брессан.