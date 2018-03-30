Товарищ Ким смирил гордыню? 6 Василий Головнин, «Новая газета»

30.03.2018, 11:17

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Фото: EPA

Почему северокорейский диктатор заявил о готовности к скорейшим переговорам с США.

В начале нынешней недели в Сеуле и Токио отчаянно гадали, кто находится в загадочном железнодорожном составе из 21 вагона, который в воскресенье в 11 часов вечера пересек мост через пограничную реку и проследовал из Северной Кореи в Китай. Перед ним по рельсам бежал еще один такой же поезд, проверяя надежность пути, а сзади движение прикрывал третий.

Столь сложная конструкция не оставляла сомнений — с визитом в Китай отправился представитель высшего руководства Северной Кореи. Однако многие эксперты считали, что в таинственном поезде вряд ли в Пекин поехал сам лидер КНДР Ким Чен Ын. Дело в том, что со времени прихода к власти в декабре 2011 года он, в отличие от своего деда и отца, демонстративно еще ни разу не посещал Китай, к которому относился с явной антипатией.

Сенсация 28 марта

Молодой вождь был убежден, что Китай хочет заменить его на более послушного старшего брата, жившего за границей под присмотром пекинской агентуры. Однако она допустила прокол: потенциальный претендент на пхеньянский престол был убит в феврале 2017 года в Малайзии с помощью нервно-паралитического вещества VX. Это вызвало еще большее отчуждение между КНДР и Китаем, который к тому же был взбешен тем, что Ким Чен Ын вопреки настоятельным советам пекинских товарищей до предела активизировал свою программу разработки ядерного оружия и средств его доставки, запрещенную решениями Совета Безопасности ООН.

Циркулировали слухи и о том, что председатель КНР Си Цзиньпин дал понять: о личной встрече с непокорным пхеньянским вождем не может быть и речи до тех пор, пока тот не согласится начать переговоры о ликвидации своего ядерного арсенала. Печать КНДР еще совсем недавно выступала с открытыми нападками на политику Китая, а в Пекине эксперты рассуждали о возможности согласия на точечные удары США по военным объектам на севере Кореи. В этих условиях, как полагали, даже при сильном желании восстановить почти безнадежно испорченные отношения Ким Чен Ын не сможет переступить через собственную гордость и вначале направит в Пекин на переговоры своего представителя с особыми полномочиями. Например, любимую младшую сестру Ким Е Чжон. Многие полагали, что именно она прибыла с особой миссией в Пекин, но 28 марта произошла сенсация.

Загадочный поезд покинул во вторник столицу КНР, в среду пересек в обратном направлении мост Китайско-корейской дружбы через пограничную реку Ялу, и после этого мгновенно было объявлено: исторический визит в Пекин совершил руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын.

Гость с блокнотиком

Повалили парадные фотографии — товарищ Ким в фирменном темном френче, в широченных брюках пожимает руку председателю КНР Си Цзиньпину, а его красавица-жена Ли Соль Чжу в костюме светлых тонов шагает рядом с мужем или беседует с изыскано одетой супругой китайского руководителя популярной певицей Пэн Лиюань. Гостя из КНДР приветствовал почетный караул трех родов войск, был устроен званый ужин с концертом знаменитых китайских артистов, поднимались тосты с употреблением крепких напитков, красного и белого вина. Прошли и переговоры в главном пекинском доме приемов, где в 1959 году останавливался основатель правящей в Пхеньяне династии генералиссимус Ким Ир Сен.

Гость из КНДР вел себя дружелюбно и смиренно: он неизменно обращался к председателю КНР как к старшему. Еще больше поразило наблюдателей то, что северокорейский лидер во время разговора с китайским руководителем делал записи в блокнотике. Надо пояснить: у себя на родине Ким Чен Ын на кадрах кинохроники неизменно окружен стайкой высшей номенклатуры, которые суетливо записывают каждое драгоценное слово вождя. А в Пекине еще недавно непокорный владыка Пхеньяна конспектировал слова старшего товарища, словно признавая свою зависимость.

Ни о каких проблемах в отношениях между двумя странами в официальных объявлениях не было сказано ни слова. Китай, впрочем, сообщил, что Ким Чен Ын заявил о готовности предпринять шаги к построению безъядерного Корейского полуострова. Если США и Южная Корея, как он сказал, откликнутся на усилия КНДР «с доброй волей, создадут атмосферу стабильности и будут предпринимать синхронизированные шаги к достижению мира». При этом товарищ Ким выразил готовность к скорейшим переговорам с президентом США Дональдом Трампом. В Северной Корее, кстати, в сообщении о визите не было упомянуто ни о ликвидации ядерного оружия, ни о Трампе.

Болтон предлагает ударить

Нарочитая послушность Ким Чен Ына во время визита, судя по всему, связана с тем, что КНДР вдруг ощутила отчаянную потребность в Китае. После двух ядерных испытаний и непрерывных запусков баллистических ракет в прошлом году Пхеньян оказался под невыносимым гнетом санкций со стороны Совета Безопасности ООН. Они запрещают закупки практически всех экспортных товаров Северной Кореи, резко ограничивают поставки в страну нефти и нефтепродуктов. Пекин, который закрывал глаза на прорехи в санкционном режиме, теперь взялся соблюдать его очень жестко. На Китай приходится до 90% внешней торговли КНДР, и последствия такой полублокады могут быть самыми печальными — некоторые эксперты предсказывают, что при неукоснительном соблюдении нынешних мер и без того неустойчивая экономика Северной Кореи начнет давать серьезные сбои уже к концу года.

Пхеньян, бесспорно, встревожен и тем, что США при Трампе открыто говорят о возможности военной акции против КНДР. Ситуация стала еще более серьезной после того, как нынешний президент США решил сделать новым госсекретарем бывшего главу ЦРУ Майка Помпео, а помощником по национальной безопасности известного ястреба Джона Болтона. Оба не раз говорили о желательности свержения режима в Пхеньяне.

Болтон к тому же в статье в «Уолл-стрит джорнел» от 1 марта прямо предлагал нанести превентивный удар по ядерным объектам КНДР.

Он же в интервью радио «Свободная Азия» от 19 марта требовал провести под угрозой военных действий предельно быструю ликвидацию арсеналов оружия массового уничтожения на севере Кореи.

Выгоды для Китая

Все это создает весьма тревожный фон для встречи Ким Чен Ына с Трампом, которую американский президент в целом согласился провести до конца мая. Беседа будет очень короткой, если Ким отвергнет наши требования, заявил Болтон в том же интервью «Свободной Азии».

Короче, лидеру КНДР жизненно необходимо заручиться хотя бы внешней поддержкой Китая, чтобы чуть более уверенно чувствовать себя в беседе с Трампом. Напомним, Пекин выступает за поэтапные меры по денуклеаризации Корейского полуострова и предлагает вместе с Россией т.н. «двойное замораживание»: Пхеньян приостанавливает ракетно-ядерные испытания, а Вашингтон и Сеул в ответ не проводят свои регулярные военные учения, которые Северная Корея воспринимает как прелюдию к возможному вторжению.

Китаю в нынешней ситуации выгодна нормализация отношений с КНДР. Тем самым он вновь возвращает себя в самый центр переговоров о судьбе Северной Кореи, из которых был вытеснен после того, как Ким Чен Ын самостоятельно договорился о саммите с президентом Южной Кореи и получил при посредничестве Сеула согласие Трампа на первый в истории прямой контакт с главой Белого дома.

Играют роль и факторы торговые: восстановление влияния на Пхеньян может укрепить позиции Китая и в ходе разгорающейся торговой войны с Вашингтоном, который вводит карательные пошлины на сталь и алюминий из КНР.

К тому же нынешнее примирение, по мнению Пекина, снижает угрозу крайне нежелательного для него американского удара по КНДР, которая теперь вроде бы опять вернулась под китайский зонтик. Впрочем, ситуация остается предельно неустойчивой — Ким Чен Ын, конечно, путем некоторого унижения добился дипломатической победы в виде восстановления хотя бы внешней благосклонности Пекина. Но по-прежнему мало кто верит, что КНДР реально пойдет на разоружение: династия Кимов с начала 90-х годов не раз нарушала свои обещания в этой области и умело выигрывала время для создания ракетно-ядерного потенциала.

Василий Головнин, «Новая газета»