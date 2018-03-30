Трамп: Мы выбили дух из ИГИЛ 30.03.2018, 10:38

Дональд Трамп

Глава Белого дома анонсировал скорый вывод американских военных из Сирии.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские военные в скором времени уйдут из Сирии, куда они были переброшены как часть международной коалиции по борьбе с террористами Исламского государства, сообщает "Новое время".

"Мы выбили дух из ИГИЛ. Очень скоро мы уйдем из Сирии", - сказал он.

По словам Трампа, пришло время "позволить другим людям позаботиться" о ситуации в Сирии.

Президент США подчеркнул, что американские военные должны "вернуться в свою страну, которой они принадлежат, и в которой хотят быть".

Напомним, что глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, что в Сирии военные США предотвратили столкновение с россиянами, аналогичное тому инциденту, когда в результате американского авиаудара погибли российские наемники.