МТЗ стал титульным спонсором футбольного клуба БАТЭ 2 30.03.2018, 11:19

Ранее в качестве титульного спонсора БАТЭ был Белгосстрах.

30 марта в Музее МТЗ было подписано генеральное партнерство между футбольным клубом БАТЭ и Минским тракторным заводом, пишет tut.by.

Подпись под соглашение поставили гендиректор МТЗ Федор Домотенко и председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский. Капского и Домотенко «связывают давние товарищеские отношения».

По сути, тракторный завод станет титульным спонсором клуба. Его логотип будет расположен на игровым майках футболистов БАТЭ.

Также предприятие будет сотрудничать с хоккейным минским «Динамо», сказал директор Федор Домотенко.

Комментируя данное соглашения, Капский заявил: «В 2008 году один болгарский деятель назвал нас трактористами. Сегодня нам будет приятно, если нас будут называть трактористами».

Председатель правления ФК БАТЭ назвал соглашение с МТЗ «интересным и выгодным», но не озвучил финансовые условия. Домотенко же надеется, что соглашение с белорусским чемпионом поможет формировать брэнд завод и продвигать продукцию предприятия.

Ранее в качестве титульного спонсора БАТЭ был Белгосстрах.