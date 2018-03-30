Российского активиста депортируют из Беларуси на пять лет из-за участия в Дне Воли 30.03.2018, 11:54

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Руслан Коновалов

Фото: «Наша Ніва»

Активиста из России превентивно задержали утром 25 марта.

Утром 25 марта на железнодорожном вокзале в Барановичах был превентивно задержан активист Руслан Коновалов, который собирался принять участие в праздничном митинге и концерте в Минске, посвященном 100-летию Белорусской Народной Республики, сообщает «Весна».

Во время проверки документов выяснилось, что Руслан имеет гражданство Российской Федерации, а 90-дневный срок его пребывания на территории Беларуси как раз завершился.

Отдел по гражданству и миграции Барановичского РОВД принял решение о запрете въезда в Беларусь для Коновалова на 5 лет, а он сам до момента депортации помещен в изолятор временного содержания.

Руслан десяток лет живет в Беларуси, имеет здесь много друзей и работу. Из-за российского гражданства был вынужден раз в три месяца выезжать в Россию, а затем возвращаться в Барановичи. Однако перед 25 марта не успел в очередной раз этого сделать и ему грозит неизбежная депортация.

Он, правда, обратился с жалобой на действия ОГИМ в прокуратуру Барановичей, однако надежд, что будет отменено решение о высылке, очень мало.