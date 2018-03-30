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Из Франции жителю Минска прислали коробки конфет с €25 тысячaми

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  • 30.03.2018, 12:03
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Деньги до адресата не дошли.

Из Франции 27-летнему жителю Минска прислали две коробки конфет, а в них — 25 тысяч евро. Однако таможенники контрабанду нашли с помощью рентгеноборудования. Как информирует пресс-служба Минской региональной таможни, деньги были положены в фольгу и лежали на дне коробок.

Возбуждено уголовное дело. Деньги до адресата не дошли. Государственный таможенный комитет напоминает гражданам, что пересылка иностранной валюты в посылках запрещена. Исключение только составляют письма с объявленной ценностью, но только в сумме, которая не превышает 200 долларов в эквиваленте.

Фото: mrt.customs.gov.by

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