Российскому пропагандистскому телеканалу RT запретили вещание в Вашингтоне 6 30.03.2018, 12:11

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Фото: РИА «Новости»

Пропаганда исчезнет из эфира в ночь на 1 апреля.

Российский государственный телеканал RT в ночь на понедельник, 1 апреля, исчезнет из эфира большинства телевизионных провайдеров в Вашингтоне. Одновременно сократят свое вещание в американской столице германский телеканал Deutsche Welle, французский France 24, турецкий TRT и некоторые другие иностранные телекомпании, сообщает «Голос Америки».

Причиной тому стало вступление в силу решения о продаже вещательных частот, ранее принадлежавших небольшой компании Commonwealth Public Broadcasting Corp., зарегистрированной в Ричмонде, штат Вирджиния. Оперативное управление этими частотами осуществляла дочерняя компания CPBC – MHZ Networks.

В марте прошлого года она продала на аукционе, организованном Федеральной комиссией США по коммуникациям, принадлежащие ей частоты, которые ранее занимали телекалы WNVT и WNVC, обеспечивавшие вещание некоторых иностранных телепроизводителей в Вашингтоне и в пригородах американской столицы.

В результате сделки Commonwealth Public Broadcasting Corp. получила 182 миллиона долларов. В официальном заявлении, распространенном после завершения аукциона, руководство компании собщило, что CPBC никогда не планировала «вести вещание... в течении длительного времени», а «монетизация активов» позволит предпринимателям «вернуться к выполнению основной миссии» СМИ, занявшись «обучением, развлечением и вдохновлением» своей аудитории.

Владельцы компании также уточнили, что «регион Северной Вирджинии» обслуживают другие общественные вещательные станции, включая «многочисленные» станции, входящие в состав Общественной вещательной компании PBS.

После вступления в силу условий сделки российский телеканал RT, как и другие иностранные телекомпании, исчезнет и из кабельных пакетов в Вашингтоне и ближайших пригородах американской столицы. Согласно федеральному законодательству, компании, предоставляющие услуги кабельного вещания, обязаны включать в свои пакеты все каналы, выходящие на различных частотах в регионе, но не могут сами предоставлять услуги по трансляции сигнала.

В Москве прекращение деятельности каналов WNVT и WNVC уже назвали политически мотивированным.

«Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания, – написала в «Твиттере» руководитель RT Маргарита Симоньян. – Из-за нашего статуса иноагента, да».

В прошлом году после нескольких требований министерства юстиции США американская телекомпания T & R Productions LLC, предоставляющая услуги по съемке и выходу в эфир телевизионные программ RT в США, зарегистрировалась в качестве «иностранного агента», сообщив, что напрямую подчиняется российской некоммерческой организации АНО «ТВ-новости». Сама телекомпания RT никогда не регистрировалась и не входила в перечень «иностранных агентов», публикуемый минюстом США.

В интервью агентству Bloomberg основатель и президент компании MHZ Networks Фредерик Томас рассказал, что он действительно обращался в Министерство юстиции, попросив объяснить, нужно ли компании, предоставляющей вещательные услуги телеканалу RT, также регистрироваться в качестве иностранного агента.

«Мы может быть, и зарегистрируемся, я не думаю, что по этому поводу уже принято какое-то решение», – сказал он, добавив, что позиция Минюста США почти никак не влияет на возможности RT и других иностранных компаний продолжать вещание в Вашингтоне.

«Это в гораздо большей степени связано с аукционом по продаже частот», – уточнил он.

Представитель корпорации Comcast Эйми Метрик, предоставляющей в американской столице услуги Интернета и кабельного телевещания, заверила агентство Bloomberg, что зрителям в Вашингтоне будет по-прежнему доступен «широкий спектр» программ, произведенных иностранными телекомпаниями.

«Решение о прекращении вещания иностранных телеканалов, которые раньше были доступны на каналах WNVT и WNVC, было принято владельцами этих станций», – пояснила Метрик.