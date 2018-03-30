Ученые: Африка медленно раскалывается на две части 2 30.03.2018, 12:13

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Фото: face2faceafrica.com

Граница раскола пройдет через Эфиопию, Кению и Танзанию.

В юго-западной части Кении появилась крупная трещина. Этот процесс стал частью раскола Африки, который будет продолжаться следующие несколько миллионов лет и изменит привычную нам форму континентов. Об этом пишет издание The Conversation.

Трещина в Кении появилась после продолжительных дождей и сейсмической активности. Она повредила оживленную трассу между городами Нарок и Май-Махиу, а также дом одной из местных жительниц.

Ширина и глубина трещины превысили 15 метров. Местные власти заполнили часть под дорогой камнями, чтобы восстановить движение.

Тектонические плиты движутся крайне медленно, однако этот процесс невозможно остановить. Восточно-Африканская рифтовая долина — то место, в котором движение происходит прямо сейчас.

Ученые полагают, что в будущем Африканская плита расколется на две неравные части: большую Нубийскую и маленькую Сомалийскую плиту. Граница пройдет через Эфиопию, Кению и Танзанию.

На протяжении десятков миллионов лет на месте разлома образуется океан. В результате африканский континент станет меньше, а в Индийском океане появится крупный остров, на котором останутся части Эфиопии и Сомали.

Изображение: K!M / twitter.com

Примером места, где разрыв уже произошел, является южная часть Атлантического океана, которая разделила Африку и Южную Америку — части этих континентов до сих пор совпадают как две части одного пазла.

«Резкие события, такие как внезапные разломы автомагистралей или разрушительные землетрясения, могут придать движению континентальных плит оттенок неотложности. Однако в большинстве случаев никто даже не замечает раскола Африки», — отмечает обозреватель The Conversation.