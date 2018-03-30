Moody’s: Экономика Польши будет расти быстрее, чем предполагалось 3 30.03.2018, 12:33

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В 2018 году ВВП Польши вырастет на 3,4%.

Рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз для темпа роста экономики Польши в 2018 году. Об этом 28 марта сообщил замминистра финансов Польши Лешек Скиба. Согласно аналитикам Moody’s, польская экономика будет развиваться в темпе 4,3% ВВП. Ранее они прогнозировали 3,5%, сообщает «Радио Польша».

Агентство предполагает, что в 2018 году дефицит сектора общественных финансов составит 1,8% ВВП.

Согласно Moody’s, в 2019 году польская экономика будет развиваться в темпе 4% ВВП, а дефицит бюджета составит 2,3%.