В Оршанском районе мужчина несколько раз ударил милиционера ножом 25 30.03.2018, 12:42

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По тревоге были подняты внутренние войска.

В Оршанском районе мужчина несколько раз ударил ножом милиционера при задержании. Об обстоятельствах нападения рассказали в УВД региона.

29 марта 2018 года сотрудники отделения милиции города Барань Оршанского РОВД - оперуполномоченный группы уголовного розыска совместно с участковым инспектором милиции прибыли в деревню Химиничи Оршанского района для проверки информации о причастности жителя данной деревни 1970 года рождения к возгоранию дачного дома в деревне Погостик Оршанского района.

Гражданин находился на окраине деревни. В разговоре с сотрудниками милиции внезапно мужчина стал вести себя агрессивно и достал нож. При задержании оказал активное сопротивление, распылил в лицо одного сотрудника слезоточивый газ, а второму –сотруднику уголовного розыска в борьбе нанес несколько ножевых ранений, после чего скрылся в близлежащем лесу.

В Оршанском районе и прилегающих районах Витебской и Могилевской области был введен специальный план по задержанию вооруженного преступника.

По тревоге для розыска и задержания нападавшего был поднят личный состав Оршанского РОВД, ОМОН УВД, а также военнослужащие внутренних войск.

Спустя 4 часа мужчина был блокирован в районе железнодорожного переезда деревни Дятлово и задержан. При себе у него имелось два ножа.

Сотрудник милиции госпитализирован в реанимационное отделение, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственным управлением УСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 «Покушение на преступление» и ст. 362 УК «Убийство сотрудника органов внутренних дел». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Санкция статьи предусматривает смертную казнь.