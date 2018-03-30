Лукашенко: Мы на коленях постоянно стоим 31 30.03.2018, 12:53

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Карикатура: Сергей Елкин

«Молочная война» получила очередной виток.

Белорусский диктатор поручил искать новые рынки в условиях проблем с поставками продуктов в Россию. Об этом он заявил 30 марта в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Минской области, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть», — заявил Лукашенко.

«Они завезли, кто-то откаты получил за это сухое молоко из Новой Зеландии. Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты. А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим», — подчеркнул Лукашенко.