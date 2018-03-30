Уже 70 лет финские дети обедают в школе бесплатно 5 30.03.2018, 12:58

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Для многих поколений финских школьников бесплатный обед – нечто само собой разумеющееся.

В наше время порядка 900 000 финских школьников, а также учеников гимназий и профессиональных училищ ежедневно получают горячий обед, приготовленный согласно рекомендациям государственной комиссии по вопросам питания, пишет yle.fi.

Для многих поколений финских школьников бесплатный обед – нечто само собой разумеющееся, однако на самом деле это привилегия, доступная лишь немногим.

Финляндия может по праву гордиться званием первопроходца во многих вопросах равноправия. Финляндия стала первой страной мира, где право на бесплатное школьное питание было прописано в законодательстве: закон об обеспечении школьников горячими и сытными обедами был издан еще в 1943 году, однако на введение его в действие ушло пять лет.

Ученики едят обед в народной школе, 1950 г Фото: городской музей Хельсинки

Одной из причин такой государственной щедрости стала… война. Народные школы должны были воспитывать здоровых и сильных солдат, а на полуголодном пайке это вряд ли стало бы возможным. Если до 1943 года бесплатную еду в школах предлагали лишь самым бедным или больным детям, то во время Второй мировой войны ситуация изменилась, и обеды стали частью учебного процесса.

Без разносолов

Семьдесят лет назад о разнообразии в столовой приходилось только мечтать. В школьное меню входили сытные блюда из самых простых ингредиентов, таких как рожь, пшено, картофель и корнеплоды. Изыски в стране, пережившей несколько кровопролитных войн подряд, взять было неоткуда. Так, в сороковые годы школьникам предлагали картофельный суп, жидкую болтушку из ячменя, ржаную кашу с брусникой и густую овсянку, в которой, по воспоминаниям детей, ложка стояла. Жаловаться на скудость рациона школьникам сороковых-пятидесятых и в голову бы не пришло: зачастую школьный обед был единственной горячей едой, которую дети из небогатых семей получали в день.

Блюда в школьной столовой были в основном жидкие, их ели ложкой из глубоких мисок, а ножи и вилки вошли в постоянный обиход только в шестидесятые годы. В обязанности учеников входила также помощь при готовке и забота о школьном поле и огороде, где выращивали зерновые и картофель, которые потом шли в пищу школьникам. Дети также должны были осенью приносить в школу по два литра брусники или других ягод, которые потом добавляли в кашу.

Школьники также непосредственно участвовали в приготовлении обедов: например, в те дни, когда в меню был картофельный суп, двое учеников приходили на занятия на час раньше и чистили картошку на всех.

Раздача еды в народной школе, 1919 г Фото: городской музей Хельсинки

Картофельные каникулы и обеды из сауны

Сейчас в Финляндии существуют тн. «лыжные каникулы», название которых говорит само за себя. В аграрной же Финляндии существовало понятие «картофельных каникул» – школьников осенью на неделю освобождали от занятий, чтобы они помогли родителям собрать урожай. Работали дети и на школьном огороде, а выкопанные корнеплоды хранились обычно в школьном подвале.

Тогда было принято, что учителя жили при школе, а еду зачастую готовили в той же сауне, в которой по субботам мылся учитель с семьей. Такой подход вряд ли вписался бы в современные требования гигиены, однако в середине прошлого века он никого особо не смущал.

Школьное меню стало более разнообразным уже в 1960-е годы, когда детям стали предлагать помимо каш и супов также хлеб, сыр, колбасу и молоко. В 1980-е наступил золотой век финской экономики, и это не могло не отразиться также на школьном питании. В это время в рацион школьников стали включать также рыбу, мясо, овощи, фрукты, салаты и сладости. В меню появились такие ставшие для нас уже привычными блюда, как мясные фрикадельки, рыбные котлеты, подливка из курицы, свиные отбивные и печеночная запеканка.

Первоклассники обедают в классе, 1950 г Фото: городской музей Хельсинки

Школьный обед в наши дни

Длинная очередь из школьников выстраивается перед дверьми столовой Финско-русской школы в Этеля-Каарела, Хельсинки. В честь Пасхи школьникам предлагают праздничный обед – куриные ножки на гриле и мямми. Несмотря на то, что у многих это пасхальное лакомство находится в черном списке, школьники с очевидной охотой его едят. А вот борщ, который регулярно появляется в меню финско-русской школы, у Марии Йоханссон из четвертого класса энтузиазма не вызывает.

– Это моя самая нелюбимая школьная еда, – признается Мария. – Я вообще ничего из капусты не люблю.

Ее одноклассник Матвей Карпенко к борщу относится положительно, но самым любимым блюдом назвать его не может.

– Больше всего я люблю рыбные палочки, фрикадельки и картофельное пюре, – говорит Матвей.

Матвей Карепнко и Мария Йоханссон

Заведующая школьной столовой Райя Хелминен подтверждает, что капуста особой популярностью среди школьников не пользуется, однако борщ многие любят. По словам Хелминен, почти 25 лет проработавшей в Финско-русской школе, в пищевых привычках детей за последние десятилетия произошли явные изменения.

– Сейчас самым любимым блюдом у детей является паста в разных видах. Хуже всего едят разнообразные мясные подливки, которые были популярными еще 20 лет назад. Строганов и куриная подливка – их едят очень неохотно. И, конечно, в последнее время в рационе школьников произошел сдвиг в сторону большего потребления овощей. Также мы обязательно предлагаем отдельное блюдо для вегетарианцев, – говорит Хелминен.

Лаура Галашенкова из восьмого класса оценивает школьные обеды на «восьмерку», но говорит, что в школьном меню ей все-таки не хватает разнообразия.

- Овощей хотелось бы побольше, и вообще разнообразия. А еще многие блюда не досаливают, так что, есть кое-какие минусы.

Ее одноклассник Виктор Хейно ставит школьным обедам уверенную «девятку» и говорит, что его в меню все устраивает.

Самым любимым блюдом все без исключения школьники уверенно называют рыбные палочки.