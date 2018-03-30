Иван Бедко: За что меня продержали в милиции три часа? 30.03.2018, 12:59

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Иван Бедко

Фото: Газета Слонимская

Слонимский активист обжаловал действия милиции в прокуратуре.

Активист из Слонима Иван Бедко написал жалобу начальнику Слонимского РОВД А.К. Трухану и и.о. прокурора Слонимского района А.В. Бабарику, сообщает «Радыё Рацыя».

В жалобе житель Слонима спрашивает: «За что меня утром в 10 часов задержали возле своего дома на улице Первой семилетки и продержали в милиции три часа?».

Сначала полтора часа Ивана Бедко продержал в своем кабинете милиционер Ярошевич. Именно Ярошевич сказал, что с Бедко скоро будет вести разговор подполковник милиции Щурский. Но Щурский для разговора так и не появился. А через два часа двадцать минут Ивана Бедко освободили.

При этом никто не составлял протоколов допроса, не было предъявлено никакого обвинения. Просто задержали, а потом просто отпустили. Вот так сегодня в нашей стране могут задержать без всякой причины.