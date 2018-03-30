Россия запрещает ввоз «молочки» еще из двух белорусских предприятий 5 30.03.2018, 14:20

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Запрет на ввоз молочной продукции начнет действовать с завтрашнего дня.

Россельхознадзор с 31 марта запрещает поставки молочной продукции еще с двух предприятий Беларуси. В отношении продукции двух других молочных компаний введен режим усиленного лабораторного контроля.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на материалы службы, запрет касается продукции компании "Молоко" (производственный цех г.п.Шумилино) и ОАО "Здравушка милк". Это решение было принято по итогам проверки, проведенной российскими ветспециалистами в марте.

Под усиленный лабораторный контроль попала продукция Минского молочного завода N1 и Полесского участка ОАО "Милкавита".

Кроме того, с 31 марта из-за повторного обнаружения антибиотиков в сыре введен запрет на ввоз в РФ продукции Щучинского маслосырзавода.

Россельхознадзор также усилии лабораторный контроль продукции рыбхоза "Полесье", в которой обнаружены сальмонеллы, и агрокомбината "Приднепровский" (обнаружены бактерии группы кишечной палочки).