Front Line Defenders: Мы призываем белорусские власти снять обвинения с активистов 30.03.2018, 13:48

Международная правозащитная организация решительно осуждает задержания в Беларуси.

25 марта 2018 года шесть правозащитников - Максим Ковалев, Татьяна Мастыкина, Андрей Кречко, Анна Саханкова, Анастасия Васильчук и Анастасия Лойко, которые являются членами Правозащитного центра «Вясна» и БХК, - были задержаны в районе площади Якуба Коласа в Минске в связи с осуществлением наблюдения за публичным мероприятием, сообщает ПЦ «Весна».

Задержания произошли во время акции в честь 100-летия Белорусской Народной Республики 1918 года.

Правозащитный центр "Весна" работает ради продвижения прав человека и оказывает практическую помощь гражданским инициативам по правовой защите граждан. Он также проводит исследования состояния гражданского общества и правовой защиты в Беларуси.

25 марта 2018 года Максим Ковалев, Анастасия Васильчук, Татьяна Мастыкина, Андрей Кречко, Анна Саханкова и Анастасия Лойко были задержаны, вместе с еще 60 гражданами, во время наблюдения за акцией. Наблюдатели были уполномочены БХК в качестве наблюдателей и носили бэджи и повязки, которые четко определяли их как таковых.

Акция должна была состояться в 12.00; наблюдатели прибыли на место в 11.47 через выход из метро на углу дома 49 по проспекту Независимости (напротив площади Якуба Коласа). Сотрудник правоохранительных органов в штатском потребовал, чтобы наблюдатели прошли в микроавтобус для проверки документов. Правозащитники представили свои паспорта и удостоверения наблюдателей, однако они были задержаны.

Общественная наблюдатель Анастасия Васильчук была доставлена в Первомайское РУВД, а Максим Ковалев, Татьяна Мастыкина, Андрей Кречко, Анна Саханкова и Анастасия Лойко были доставлены в РУВД Советского района.

Все шесть правозащитников были после освобождены, однако им были предъявлены обвинения по ст. 23.34 КоАП за "участие в несанкционированном массовом мероприятии".

Анна Саханкова была освобождена без объяснения причин и без составления протокола.

Последней из Советского РУВД освободили Татьяну Мастыкину, получившую дополнительное обвинение в "неподчинении требованиям сотрудников милиции", а также в "участии в несанкционированном митинге".

Слушание дела было назначено на следующий день, 26 марта 2018 года, в суде Советского района, но заседание было отменено без объявления новой даты.

25 марта в связи с демонстрацией протеста сотрудниками милиции были задержаны около 110 человек. По крайней мере двенадцати из них в Минске было предъявлено обвинение по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), что могло бы, в конце концов, привести к их административному аресту.

В прошлом году в связи с ежегодным оппозиционным шествием на 25 марта были задержаны более 700 человек, что вызвало критику со стороны Европейского Союза. В офисе ПЦ "Вясна" был проведен обыск во время проведения брифинга для правозащитников. Пятьдесят восемь наблюдателей, в том числе координатор проектов Front Line Defenders Маша Шищенкова, правозащитники и сотрудники ПЦ «Вясна», были задержаны, посажены в автобус и доставлены в Первомайский РУВД.

Front Line Defenders решительно осуждает массовые задержания гражданского общества и правозащитников в Беларуси. Мы призываем власти немедленно снять все обвинения за мирное осуществление права на свободу собраний на площади Якуба Коласа в Минске и подтверждаем нашу постоянную поддержку и солидарность с защитниками прав человека в Беларуси.

Front Line Defenders призывает власти в Беларуси:

- Немедленно и безусловно снять все обвинения против Максима Ковалева, Татьяны Мастыкинай, Андрея Кречко, Анастасии Васильчук, Анны Саханковой и Анастасии Лойко, поскольку, как предполагается, они исключительно мотивированы своей законной и мирной деятельностью в сфере защиты прав человека;

- Гарантировать при любых обстоятельствах, что все правозащитники в Беларуси способны осуществлять свою законную деятельность в области прав человека без страха репрессий и свободно от всех ограничений.