Победа: Автобусный парк Гродно уступил требованиям водителя 30.03.2018, 13:39

Фото: autogrodno.by

На защиту гродненских водителей встал независимый профсоюз РЭП.

Уже третий водитель печально известного Гродненского автобусного парка отстаивает свои права в суде; на этот раз автопарк не стал дожидаться окончательного вердикта правосудия и пошел на уступки, сообщает сайт praca-by.info.

Водитель, которому начальство автопарка угрожало проблемами и увольнением, потребовал уволить его не по окончанию срока контракта, а по требованию работника в связи с тем, что наниматель нарушал его трудовые права. Тем более, что нарушений у автопарка было немало: это подтвердил предыдущий судебный процесс, который выиграл перед тем Николай Мурач: водитель автопарка получил увольнение по 41 статье Трудового кодекса и обязательство автобусного парка выплатить три среднемесячных оклада.

В случае же с текущим судебным процессом, автобусный парк не стал дожидаться очередного судебного решения не в их пользу и признал иск. Об этом сообщил активист независимого профсоюза РЭП Анатолий Мышкевич:

- Автопарк согласился уволить истца по 41 статье, в связи с нарушением работодателем трудового законодательства, и выплатить ему компенсацию. Сразу сделать это отказывались, комиссия по трудовым спорам тоже отказала, два судебных заседания уже было по этому вопросу. Вчера истец ходатайствовал о привлечении меня в процесс как представителя профсоюза РЭП, в котором он тоже состоит. Очень много сил они (автобусный парк - прим. ред.) потратили, чтобы этого не случилось, но... Сегодня позвонили и приняли все наши требования.

На защиту водителей встал Анатолий Мышкевич, общественный активист, руководитель инициативы "Гародня", член профсоюза РЭП. Он консультировал сотрудников автобусного парка, а 28 числа по доверенности профсоюза РЭП представлял в суде интересы истца. Теперь Анатолию Мышкевичу самому грозит увольнение; к тому же начались проблемы со здоровьем.

Но активист не считает свои действия неправильными. Накануне суда 28 марта, на который его путем угроз и скандалов пыталось не пустить начальство, он рассказал о своих планах:

- Пойду в суд. Иначе получится, что все было зря; в том числе и угробленное здоровье.

Анатолий Мышкевич предполагает, что его все равно уволят. Сейчас он находится на больничном и еще не выходил на работу после скандала накануне суда.