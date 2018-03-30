Для получения американской визы могут потребовать ссылки на профили в соцсетях за пять лет 30.03.2018, 13:40

Инициативу предложил Госдеп США.

Если требования Госдепа США будут одобрены, появится список социальных сетей, аккаунты в которых потребуется указать в заявлении на визу. Это также коснется предыдущих и нынешних электронных адресов, номеров телефонов, статусов о поездках и депортациях за последние пять лет. По прогнозам, подобная мера значительно увеличит количество отказов потенциальным мигрантам и посетителям страны, сообщает CNN.

— Новые правила будут применяться практически ко всем претендентам на иммиграционные и неиммиграционные визы. По оценкам департамента, согласно документам это повлияет на 710 тысяч заявителей на иммиграционную визу и на 14 миллионов неиммиграционных визовых заявителей, в том числе тех, кто хочет приехать в США для ведения бизнеса или учебы, — отмечает AP.

Ранее подобная информация запрашивалась только у заявителей, которые требовали более тщательной проверки — например, тех лиц, которые путешествовали по регионам с заметной террористической деятельностью, пишет CNN.

Новые правила не будут относиться к большинству претендентов на отдельные типы дипломатических и официальных виз.