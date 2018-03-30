Экс-министр по ЧС: В Беларуси созданы предпосылки для «кемеровских трагедий» 5 30.03.2018, 14:58

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Валерий Астапов

Практически все элементы системы предупреждения пожаров ликвидированы под корень.

В российском Кемерово похоронили первых жертв пожара в развлекательном центре «Зимняя вишня». Официально сообщается о 64 погибших, более 40 из них - дети.

Как избежать подобных трагедий и что для этого делается в Беларуси, в интервью «Радыё Свабода» рассказал первый в истории независимой Беларуси министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант в отставке Валерий Астапов.

Два десятка лет назад именно Астапов стоял у истоков спасательного ведомства в Беларуси. После ухода с должности в январе 2005-го длительное время возглавлял Белорусское добровольное пожарное общество.

«Трагедия в Кемерово не последняя»

- Валерий Петрович, в отношении кемеровского пожара не исключают теракта - мол, не мог огонь так стремительно распространиться, чтобы ему не «помогли». Опять же, была отключена сигнализация, наглухо закрыты двери кинотеатра и комнат для игр...

- В этой ситуации о чем-то говорить нельзя даже с малой долей допущения. После любого пожара, как и любого преступления, возникает сразу несколько версий. Каждая из них должна всесторонне отрабатываться. Была информация, что задействовано более 100 следователей и дознавателей - они должны докопаться до истины. Хочется верить, что с учетом общественного резонанса будет серьезное расследование, которое завершится выяснением истинной причины.

Конечно, как обычный, нормальный человек я выражаю глубокое сочувствие родным и близким тех, кто погиб в Кемерово. С другой стороны, будучи специалистом с 50-летним опытом защиты от огня людей, объектов, территорий, как бы цинично это ни прозвучало на фоне большого горя, должен сказать: эта трагедия не последняя. В Беларуси немного позже, в России ранее созданы серьезные предпосылки для возникновения подобных чрезвычайных происшествий. Я не провидец, но мое образование и дальнейшая практика научили не только видеть, но и предвидеть. То есть - анализировать и делать выводы.

Пажарныя на выкліку, архіўнае фота

- Что не так? Проблема в формальных подходах к безопасности, человеческом факторе, чем еще?

- Любая система, как и любая масса, обладает силой инерции. Под этим я понимаю механизм, который был запущен и работал - пусть не совершенный, не образцовый, в какой-то степени он мешал продвижению предпринимательства. Но система была, действовала. Когда начали вносить радикальные коррективы, все дошло до абсурда - и в России, и в Беларуси. Сегодня сила инерции того, что когда-то было заложено, закончилась.

В той же России объявили «систему саморегулирования». Бизнесмены уверяют, что будут соблюдать все нормы и правила. Будут на самом деле - вопрос вторичный. Как показывает практика - скорее нет, чем да. Мы с коллегами объездили всю Европу и видели примеры, которые даже у нас, профессионалов, вызвали удивление. Не буду далеко ходить: на зданиях в Польше на улицу выведена кнопка для вызова пожарной команды. Само собой промелькнуло: каждый дурак будет тискать, чтобы поразвлечься ... На меня смотрят удивленными глазами: подождите, это же только на случай пожара! Представляете, какой у населения уровень культуры?

«Практически все элементы системы предупреждения пожаров ликвидированы под корень»

- Иными словами, нарушился фундамент того, что в свое время закладывалось как основа деятельности спасательного министерства?

- К сожалению, эмоции меня давным-давно оставили, но с точки зрения специалиста удивляюсь. Смотрю, как докладывает в Кемерово один руководитель федеральной службы, потом другой. Что-то объясняют, оправдываются... На мой взгляд, они сразу должны были написать рапорты об увольнении. Далее пусть уже рассматривает следствие, суд, где они недоработали, прокололись, провалились.

Когда в январе 2005-го я уходил с поста, говорил преемникам: от всего, что сделано, от количественных показателей нужно переходить к совершенству. Потому что система далеко не идеальна. Но то, что начало происходить потом, только огорчает. И вопрос не в недостатке образования или практики. Полностью согласен с высказыванием: самое трудное - это думать. Именно поэтому так мало людей этой работой занимаются. Думать - как раз обязанность того, кого судьба определила управлять тысячами людей и обеспечивать безопасность миллионов. Мой рабочий день никогда не был короче 14 часов. Дал согласие - так работай, забывай о семье, друзьям. Нужно быть фанатиком в этом смысле.

- Правда ли, что вашего преемника Энвера Бариева через какое-то время уволили с министерской должности по вашей же просьбе?

- Это так. На основании моего представления он был уволен после шести лет в должности приказом Лукашенко. Последней каплей стал пожар на Минском заводе вычислительной техники по улице Притыцкого, в котором четыре спасателя погибли, еще пять поколечились. Не выдержал, взорвался, написал докладную из десяти пунктов. Госсекретарь доложил Лукашенко. В результате умный, образованный, грамотный специалист был снят с должности - ведь сдался перед сложностями...

Пришел Владимир Ващенко. Что-то изменилось? Нет. Система предупреждения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций содержит много элементов, но важнейших несколько. Прежде всего - надзор. Во-вторых - детальное пожарно-техническое обследование. В-третьих - обучение всех категорий населения. Так вот, практически все это устранено! Можно и другие моменты упомянуть, но именно это костяк, каркас! Иными словами, преемники должны только щелкать каблуками: «Товарищ Лукашенко!» - да подсовывать ему нужны цифры.

Пажарныя тушаць падпаленую траву, архіўнае фота

«Отказ от надзора - показатель недалекости главных спасателей министерства»

- Согласно отчету Международной ассоциации противопожарных и спасательных служб, Беларусь имеет наихудшие показатели в Европе - почти 8 трагических случаев на 100 пожаров. Возможно, результат еще одного рейтинга - мирового лидерства по количеству потребленного алкоголя. Выпил, закурил, сгорел ...

- Такой рейтинг есть. Но доверять ему как минимум некорректно. Я был во многих странах и достаточно внимательно изучал эти моменты - в разных местах по-разному составляют и трактуют. Хотя в целом, безусловно, да, мы пока далеки от идеала. И очень важный момент, о котором я косвенно упоминал, - это общая культура нации. Кто ее должен продвигать? Разумеется, не только МЧС, пожалуй, в союзе с министерствами образования, здоровья, спорта, культуры. Ну так а где этот союз? Нет.

Поэтому, повторюсь, полностью принимать на веру отчет Международной ассоциации противопожарных и спасательных служб я бы не стал. И в то же время снова сошлюсь на пример Польши. Там население 40 миллионов, у нас в четыре раза меньше. Однако по сравнению с ними, если взять буквально любой показатель - начиная от оснощения техникой и заканчивая вопросами профилактики - мы отстали очень далеко. Несмотря на то, что за последние 20-30 лет случаи гибели на пожарах в Беларуси уменьшились практически втрое. Также существенно снизилось количество самих возгорания и, как следствие, материальные убытки.

«Рядовой белорусский спасатель перебирает определенный законом объем работы до 150%»

- Сегодня молодых людей не особенно соблазнишь героической романтикой, а потому идут не в пожарные, а в милицию - и в огонь лезть незачем, и зарплаты несравнимы ...

- В свое время я имел беседу с действующим министром, говорю ему: Владимир Александрович, почему не требуешь повышения оплаты труда? Ведь в 1998 году, когда мы организовали МЧС, был нонсенс: оказались впереди всех силовых структур - по зарплатам, пенсиям, льготам, всем остальным. Но постепенно нас начали не только догонять, но и опережать.

Знаете, что он ответил? - «Вы что, считаете, что спасатели мало получают?»

Ничего не осталось, как повернуться и уйти. Просто смутился, не знал, как отреагировать. Вопрос же не в том, что денег мало не бывает. А в том, что сегодня спасатель перебирает определенный законом объем работы до 150%. Во всем мире, за редким исключением, четырехсменное дежурство. И мы 10 лет назад могли перейти на такой же график, не сделали. Я уже опускаю стресс. Ученые доказали: во время объявления тревоги у пожарного в 8 раз увеличивается количество сахара в крови. Только от звонка! Не говоря о том, что он едет, по большому счету, в неизвестность.

Валеры Астапаў

- Беларусь присоединилась к траура по Кемеровским жертвам. Почему, на ваш взгляд, подобного не случилось 15 лет назад, когда во время пожара в Козловщинском психоневрологическом интернате сгорел 31 пациент из 60?

- Жалобы не было, почему - мне сказать трудно... Я лично туда выезжал, каждые полчаса докладывал госсекретарю. Можно было что-то сделать? Вряд ли - старая «деревяха» сгорела за 15 минут. При этом большая половина больных погибли только потому, что возвращались назад: здание уже горит, а они заходили, задыхались и умирали. И я, и все другие понимали, что это трагедия. Больные люди, неадекватно оценивали ситуацию. Но у них есть родственники, они стали такими по некой причине ...

Было специальное заседание совета министров, на которое вызвали меня и министра труда. Премьер-министр задает вопрос: почему не сработала автоматика? Ведь, оказывается, сигнализация была неисправна - до того уже дважды приезжали специалисты из Молодечно, которые ее восстанавливали. Как вызвали в третий раз, сказали, что надо платить, гарантийное обслуживание давно закончилась. Одни не заплатили, другие не поехали. Почему не заставили? - продолжается допрос. Я говорю: уважаемые члены правительства. Взгляните на улицу. 2003 год, вокруг вашего здания давно работает рыночная экономика, работа должна оплачиваться ... Короче, все равно сделали виновным, вынесли выговор.

«Нельзя опускаться до того, чтобы подполковник в погонах МЧС ходил по домам «учить население»

- Как относитесь к тому, что кемеровские события стали толчком к активности белорусских спасателей? По предприятиям и организациям пошли с лекциями представители ведомства, повсюду проводятся учебные тревоги.

- Знаете, когда выступает мой второй уже преемник, нынешний главный спасатель Владимир Ващенко и говорит - мол, все сейчас проверим, накажем, заведем дела - меня это цепляет и возмущает до глубины души. Для чего эта показуха? В чем дело? Ах, где трагедия!

Уважаемый командир! А почему ты не продолжил мою стратегическую линию, чтобы спокойно заявить гражданам страны: у нас создана такая система, что вероятность чего-то подобного близка к нулю, нет необходимости заниматься штурмовщины. Да, безусловно, еще раз обратим внимание, предупредим людей. Однако опускаться до того, чтобы подполковник в погонах МЧС ходил по домам - неужели это и есть система обучения населения? К сожалению, таких вот проколов сегодня профессионалы видят бессчетное количество. Сегодня вообще трудно говорить, что есть какая-то вразумительного система предупреждения пожаров. Поэтому и имею право говорить: в России трагедия не последняя, ​​а в Беларуси вполне возможна...

Кніга Валерыя Астапава «У зоне агню»

Валерий Астапов родился 2 января 1942 года на Гомельщине, позже родители переехали в Ивацевичи. Поступил в Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР. После окончания работал в пожарных подразделениях Минска и области.

В середине 1990-х в ранге начальника Главного управления пожарной службы МВД Беларуси руководил созданием Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ведомство начало работать в 1998 году, стал его первым министром. В 2005 году в звании генерал-лейтенанта вышел в отставку, в течение 6 лет возглавлял Белорусское добровольное пожарное общество.