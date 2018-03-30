Представители коренных народов Поволжья объявили о борьбе за суверенитет 8 30.03.2018, 13:59

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Создано общественное движение «Свободный Идель-Урал».

В Киеве прошла совместная пресс-конференция представителей коренных народов Поволжья. Участники объявили о создании общественного движения «Свободный Идель-Урал». Цель движения – добиться реального суверенитета республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий-Эл и Мордовия, сообщает informnapalm.org.

Открыл пресс-конференцию бывший политзаключенный Рафис Кашапов, который провел три года в заключении за осуждение российской агрессии в отношении Украины. Кашапов — известный в Татарстане политический и общественный деятель. На родине он неоднократно подвергался преследованиям за свои убеждения. Политик считает, что Татарстан должен восстановить статус суверенного государства и вернуться к Конституции 1992 года.

«С приходом к власти Владимира Путина федеральный центр перестал рассматривать Татарстан как равноправного партнера. Начался процесс превращения Татарстана в российскую колонию. Парламент республики заставили изменить Конституцию, убрать все статьи, связанные с экономическим и политическим суверенитетом. Аналогичные меры были приняты ко всем республикам Идель-Урала: не только к Татарстану, но и к Башкортостану, Чувашии, Удмуртии, Марий-Эл и Мордовии«, — объясняет Рафис Кашапов, член Президиума Всетатарського общественного центра.

Ветеран нынешней российско-украинской войны Боляень Сиресь, который возглавляет в Украине общество «Эрзянь Вал», обвиняет Москву в том, что она не только использует Идель-Урал как сырьевой придаток, но и проводит по отношению к коренным народам агрессивную политику русификации: «Ни Татарстан, ни одна другая республика региона не сможет защитить себя от эксплуатации Москвы. Именно поэтому мы призываем наших соотечественников сплотиться в общественное движение «Свободный Идель-Урал», чтобы получить реальный суверенитет республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий-Эл и Эрзяно-Мокшания (Мордовия). Приемлемой для нас моделью является создание интеграционного объединения суверенных республик с общей границей, общим экономическим пространством, коллективной системой безопасности».

Основатели движения обратились к своим соотечественникам с призывом участвовать в обсуждении принципов и идеологии нового объединения. В то же время организаторы мероприятия пообещали уже в ближайшее время начать международную кампанию в поддержку национальных активистов и организаций коренных народов, которые подвергаются преследованиям Москвой.